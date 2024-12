Eve Air Mobility et Helicopters Inc. signent une lettre d'intention portant sur la fourniture de 50 ADAVe

50 ADAVe pour Helicopters Inc

Eve Air Mobility a signé une lettre d'intention d'achat avec Helicopters Inc, l'un des principaux exploitants d'hélicoptères à décollage et atterrissage verticaux aux États-Unis, pour un maximum de 50 appareils à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe). La commande porte sur des aéronefs, mais également des services de soutien ainsi que Vector, le logiciel de gestion du trafic aérien urbain (ATM) d'Eve. La lettre d'intention a été annoncée à l'occasion du salon Revolution.aero sur la mobilité aérienne avancée (AAM), à laquelle Eve a participé à l'événement en discutant de la manière de soutenir et de mettre à l'échelle planétaire l'avenir de la mobilité aérienne.



30 zones métropolitaines à travers les États-Unis

« Nous apprécions la confiance que Helicopters Inc. accorde à Eve en achetant jusqu'à 50 de nos aéronefs ADAVe », a déclaré Megha Bhatia, directrice commerciale d'Eve Air Mobility. « Helicopters Inc. exploite des aéronefs dans plus de 30 zones métropolitaines à travers les États-Unis. Nous sommes ravis d'ajouter à notre liste de clients un opérateur de transport vertical aussi crédible », a-t-elle ajouté. La relation entre Eve et avec Helicopters Inc. remonte à une simulation sur laquelle les deux entreprises ont travaillé ensemble à Chicago, IL, en 2022. Eve, en partenariat avec Blade, Inc. et Helicopters Inc. a utilisé un hélicoptère exploité par Helicopters Inc. pour reproduire les futures opérations ADAVe. Les entreprises ont fait équipe pour transporter des passagers de l'installation de Vertiport Chicago vers deux hélisurfaces situées au nord-ouest et au sud-ouest de Chicago. Plus exactement, le premier itinéraire reliait le Vertiport de Chicago à l'héliport municipal de Schaumburg et la seconde reliait Vertiport Chicago à l'héliport de Tinley Park Helistop.

Un coût d'exploitation compétitif, moins de pièces et des structures et systèmes optimisés

« La maturité d'Eve Air Mobility, soutenues par Embraer, l'un des plus grands constructeurs d'avions commerciaux au monde, ont été un facteur clé dans notre décision de choisir Eve pour nos futurs aéronefs ADAVe. Cet aéronef offrira de nombreux avantages, notamment un coût d'exploitation compétitif, moins de pièces et des structures et systèmes optimisés, sans parler de la réduction de l'empreinte de bruit », a déclaré Tom Wagner, président de Helicopters Inc.. Eve et Helicopters Inc. continueront à travailler ensemble pour affiner les villes de lancement potentielles sur les marchés cibles, la maintenance et l'entretien des aéronefs. Les cas d'utilisation visés pourraient comprendre des navettes aéroportuaires et des liaisons point à point à travers les États-Unis. Dans le cadre du nouvel accord, Helicopters, Inc. aura également accès à Eve TechCare, une suite de solutions tout-en-un conçues pour rationaliser les opérations ADAVe en fournissant services mais également un support client expert et des solutions opérationnelles de pointe. L'accord comprend également Vector, une solution logicielle agnostique conçue pour naviguer efficacement dans les réseaux de transport aérien actuels et futurs.



Une configuration « lift+cruise

L'aéronef Eve utilise une configuration « lift+cruise » avec huit hélices dédiées pour le vol vertical et une voilure utilisée pour le vol de croisière, sans modification de la position de l'appareil, sans changement de position de ces composants pendant le vol. L'aéronef est équipé d'une hélice propulsive entraînée par deux moteurs électriques qui assurent la redondance de la propulsion dans le but de d'assurer les plus hauts niveaux de performance et de sécurité. L'année, la société a annoncé que son premier site de production d'ADAVe sera située dans la ville de Taubaté, dans l'État de São Paulo, Brésil. L'entreprise a récemment dévoilé son premier prototype grandeur nature au salon aéronautique de Farnborough en juillet dernier et progresse vers sa campagne d'essais. Eve a des lettres d'intention pour près de 3 000 ADAVe y compris avec des clients sur presque tous les continents.