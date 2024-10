Eve Air Mobility annonce un autre prêt bancaire de 50 millions de dollars pour soutenir le développement de son ADAVe

50 M$ pour des liquidités à environ 480 M€

Est-ce pour juguler l'effet Lilium Jet ? Toujours est-il qu'Eve Air Mobility, la filiale d'Embraer spécialisée dans les ADAVe (eVTOL) a annoncé l'obtention d'un prêt de 50 millions de dollars (soit 46,2 M€) auprès de Citibank N.A. (« Citibank »). Ce financement, qui renforcera le bilan d'Eve, soutiendra le programme de recherche et de développement de l'entreprise. Avec ce prêt supplémentaire, les liquidités pro-forma d'Eve au second trimestre 2024 augmentent à ~480 millions de dollars (443,5 M€), lorsqu'elles sont combinées avec le financement par actions de 95,6 millions de dollars récemment annoncé par un groupe diversifié de sociétés industrielles mondiales et d'investisseurs financiers en juillet 2024. Eve a également annoncé récemment un nouvel accord de ligne de crédit de 88 millions de dollars avec la Banque nationale de développement du Brésil (BNDES) pour financer le développement de l'usine de production d'avions de la société à Taubaté, dans l'État de São Paulo, au Brésil.

"Bien capitalisée"

« Le prêt bancaire, ainsi que les liquidités et les lignes de crédit existantes, permettent à Eve de rester bien capitalisée, avec un bilan confortable et l'une des pistes de trésorerie les plus élevées de l'industrie de la mobilité aérienne avancée (AAM). Nous continuons à progresser dans le développement et la fabrication de notre ADAVe », a déclaré Eduardo Couto, directeur financier d'Eve Air Mobility.

Huit rotors dédiés

L'aéronef d'Eve utilise huit rotors dédiés au vol vertical et des ailes fixes pour le vol de croisière, sans changement de position de ces composants pendant le vol. Le concept comprend un pousseur électrique alimenté par deux moteurs électriques qui assurent la redondance de la propulsion. Tout en offrant de nombreux avantages, notamment un coût d'exploitation réduit, moins de pièces, des structures et des systèmes optimisés, il a été développé pour offrir une poussée efficace avec un faible niveau de bruit.

Vers une campagne d'essais

La société a dévoilé son premier prototype grandeur nature l'été dernier au salon aéronautique de Farnborough. Elle travaille actuellement à la préparation de l'aéronef en vue d'une campagne d'essais complète. Parallèlement, Eve continue de développer un portefeuille complet de services agnostiques et de solutions d'exploitation, notamment Vector, un logiciel unique de gestion du trafic aérien urbain qui permet d'optimiser et d'étendre les opérations de mobilité aérienne avancée dans le monde entier.

