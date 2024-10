Lilium confronté à un plan de redressement judiciaire potentiel

Un début de consolidation dans le domaine des ADAVe

La prolifération de projets et aéronefs dans le domaine des ADAVe (Aéronef à Décollage et Atterrissage Verticaux électrique) suggère une consolidation à venir… Laquelle a peut-être même déjà commencé. Le premier à annoncer ses déboires n’est autre que Lilium, qui vient de faire l’actualité au travers d’un refus de prêt. Le constructeur l'explique au travers d'un communiqué de presse mis en ligne sur son site. "[C'est le 24 octobre] que [les principales filiales allemandes de Lilium] demanderont dans les prochains jours l'ouverture d'une procédure d'auto-administration auprès du tribunal compétent en Allemagne. Cette décision fait suite à une procédure d'approbation gouvernementale longue et complexe pour un prêt de la KfW [Kreditanstalt für Wiederaufbau, une institution de droit public allemande qui fait partie des quinze premières banques d'Allemagne], qui a échoué devant la commission du budget du parlement allemand", précise le constructeur.

Sous la protection de la loi

En clair, Lilium de son côté est sur le point d'entamer une procédure de protection contre l'insolvabilité, tandis que la société tente de trouver de nouveaux investissements pour achever le développement de son ADAVe. La commission budgétaire du parlement allemand a rejeté sa demande de garantie de prêt de 50 millions d'euros, ce qui a bloqué un prêt équivalent de 50 millions d'euros accordé par l'État de Bavière. « La concurrence internationale de Lilium reçoit des subventions et des prêts aux États-Unis, en France, en Chine, au Brésil et au Royaume-Uni. C'est pourquoi les investisseurs de Lilium considèrent que le soutien du gouvernement allemand est essentiel pour conserver la confiance du marché et les investissements potentiels futurs », précise le constructeur. « Notre plan était d'obtenir l'investissement d'actionnaires dans un nouveau cycle de financement ancré par un prêt de 100 millions d'euros soutenu par le gouvernement allemand », a déclaré Klaus Roewe, PDG de Lilium. Lilium était également en pourparlers avancés concernant la garantie par le gouvernement français d'un prêt de 219 millions d'euros destiné à financer une usine de batteries et une chaîne d'assemblage dans le sud-ouest de la France.

Priorité absolue

L'accompagnement de la procédure d'insolvabilité est désormais la priorité absolue de Lilium. Les clients, les employés et les fournisseurs seront informés par l'entreprise dès que possible. L'auto-administration, si elle est accordée par le tribunal, vise à préserver et à poursuivre l'activité qui fait l'objet de la procédure. La direction conserverait le contrôle et continuerait à exploiter l'entreprise sous la supervision d'un dépositaire. La procédure est souvent utilisée pour initier un investissement par de nouvelles parties ou un processus de vente des actifs de l'entreprise et/ou de l'activité dans son ensemble. En Allemagne, la procédure est généralement perçue comme offrant de meilleures chances de réussite d'une restructuration judiciaire de l'entreprise.

Mais sans garantie de succès

« Nous regrettons profondément l'insolvabilité et ses conséquences pour toutes les parties prenantes à un stade aussi crucial du développement de notre entreprise », a déclaré le PDG Klaus Roewe. « Toutefois, bien qu'il n'y ait aucune garantie de succès dans une procédure d'insolvabilité, nous espérons que Lilium Jet aura la possibilité de prendre un nouveau départ une fois que la procédure d'auto-administration sera terminée. « Nous croyons fermement que l'aviation électrique est notre meilleur espoir pour la décarbonisation de l'aviation », a ajouté Klaus Roewe. Lilium GmbH et Lilium eAircraft GmbH sont directement concernées par cette demande. Les plans destinés aux parties prenantes concernées et la mise en œuvre opérationnelle des mesures nécessaires seront communiqués dans les prochains jours, une fois que la demande et les procédures connexes auront été lancées.