Eve Air Mobility choisit KAI comme fournisseur des nacelles de son ADAVe

Korea Aerospace Industries pour les nacelles

Eve Air Mobility a désigné Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI) comme fournisseur des nacelles de son aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux. Les nacelles sont un élément clé de la cellule qui sert de support aux groupes motopropulseurs électriques et aux huit hélices de sustentation de l'aéronef. Au cours des 30 dernières années, KAI a fourni d'importants composants d'aérostructures à des constructeurs aéronautiques mondiaux, dont Embraer pour son modèle E-Jet E2. L'accord marque l'entrée officielle de KAI sur le marché de la mobilité aérienne avancée (AAM). L'année dernière, le PDG de KAI, Goo Young Kang, a désigné l'espace et la mobilité aérienne future comme les activités essentielles de l'entreprise dans le cadre de sa déclaration sur la vision 2050. KAI a récemment annoncé un investissement important dans l'infrastructure de production dans le but d'accroître sa part de marché sur le marché de l'AAM, qui connaît une croissance rapide.

Les fournisseurs d'Eve

KAI est le dernier fournisseur de l'ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique ou eVTOL en anglais) d'Eve à être nommé par Eve. En février, Eve a nommé Aciturri (peau de l'aile, longerons et bords d'attaque et de fuite de l'aile) et Crouzet (commandes de pilotage) comme fournisseurs. En janvier, Eve a annoncé que Thales fournirait des capteurs et un calculateur, tandis que Honeywell fournirait le guidage, la navigation et l'éclairage extérieur. Recaro Aircraft Seating a été sélectionné pour fournir les sièges de l'ADAVe et FACC fournira l'empennage horizontal et vertical, y compris la gouverne de direction et la gouverne de profondeur. En 2023, Eve a sélectionné Garmin pour fournir l'avionique de l'avion, Liebherr-Aerospace pour fournir les actionneurs des commandes de vol et Intergalactic pour fournir le système de gestion thermique. La société a également désigné Nidec Aerospace, LLC, une coentreprise entre Nidec et Embraer, pour fournir le système de propulsion électrique, BAE Systems pour fournir le système de stockage d'énergie et Duc Hélices pour fournir les rotors et l'hélice.

Une configuration fixe

L'ADAVe d'Eve utilise une configuration "lift+cruise" avec huit hélices dédiées pour le vol vertical et des ailes fixes pour le vol de croisière, sans changement de position de ces composants pendant le vol. Le dernier concept comprend un bloc de type propulsif (push) électrique alimenté par deux moteurs électriques qui assurent la redondance de la propulsion. Le but voulu est de garantir les plus hauts niveaux de performance et de sécurité. Tout en offrant de nombreux avantages tels qu'un coût d'exploitation plus faible, moins de pièces, des structures et des systèmes optimisés, il a été développé pour offrir une poussée efficace avec un faible niveau sonore.

Une entrée en service annoncée pour 2026

L'année dernière, la société a annoncé que son premier site de production d'ADAVe serait situé dans la ville de Taubaté, dans l'État de São Paulo, au Brésil. La société a commencé l'assemblage de son premier prototype grandeur nature, qui sera suivi d'une campagne d'essais. L'ADAVe d'Eve devrait commencer à être livré et entrer en service en 2026. Parallèlement, Eve continue de développer un portefeuille complet de solutions de services et d'opérations agnostiques, dont Vector, un logiciel unique de gestion du trafic aérien urbain qui permet d'optimiser et d'étendre les opérations de mobilité aérienne urbaine dans le monde entier.