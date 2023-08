Airbus et Korea Aerospace Industries lancent la production en série de l'hélicoptère léger armé

Airbus Helicopters et Korea Aerospace Industries (KAI) ont signé un accord pour commencer la phase de production en série des hélicoptères légers armés (LAH). Cela fait suite au contrat attribué par l'Administration du programme d'acquisition de la défense du pays à KAI en décembre 2022 pour fournir un premier lot de dix LAH à l'armée de la République de Corée. Les livraisons commenceront fin 2024, avec des commandes supplémentaires prévues pour la prochaine décennie.

Airbus et KAI approfondissent leur engagement dans le programme KUH Surion.

Les deux entreprises ont également signé un accord pour renforcer leur engagement dans le programme commun d'hélicoptère utilitaire coréen (KUH Surion), destiné à répondre à un large éventail de besoins opérationnels pour les marchés militaires, civils et parapublics. Cela fait suite au récent lancement du développement conjoint de nouvelles variantes du KUH, telles que l'hélicoptère d'attaque marine et l'hélicoptère de lutte contre les mines, et leurs futures versions correspondantes.