Et le MC-21 300 fut abandonné

De la version 300 à la version 310

Fin brutale pour le MC-21 300, qui du fait de la présence de (trop) nombreux équipements occidentaux, ne connaîtra jamais le service commercial. Le programme envisageait, jusqu'à l'émergence du conflit ukraino-russe et des conséquences qui en découlent, deux options de moteur. L'une avec le Pratt & Whitney PW 1400G-JM et l'autre avec l'Aviadvigatel PD-14. Las, "nous lançons la production en série du type d'avion avec le PD-14 uniquement", a déclaré le 19 avril Youri Borisov, vice-président du gouvernement russe, chargé de l'industrie, de la défense et de l'espace. "Un certain nombre d'éléments critiques de l'ensemble avionique seront remplacés par des substituts locaux."

Avec un équipement totalement russe

Ces bouleversements au sein du programme vont également entraîner l'utilisation de l'avionique russe, puisque pratiquement dès le début du conflit, les livraisons d'équipements et de systèmes en provenance des pays de l'Otan ont été interrompues, dont les moteurs. En dehors de ces derniers, le MC-21 310 comporte moins d'équipements non russes que le MC-21 300. Mais la version 310 ne pourra pas immédiatement se substituer à la version 300.

Deux avions de formation

Car en dépit du développement d'un ensemble avionique russe pour le MC-21 ayant commencé il y a deux ans, la livraison des premiers MC-21 310 n'interviendra pas de ce fait avant la fin 2024 ou 2025. Car le plan initial visait une avionique entièrement russe pour 2023. Il n'en reste pas moins qu'OAK -United Aircraft Corporation- exploitera deux MC-21 300 qui n'entreront jamais en service commercial, du fait de l'absence de certaines pièces de rechange. Les avions serviront toutefois, notamment à l'entraînement et à la prise en main des futurs pilotes de MC-21 310. "Des opérations qui seront réalisées sous la surveillance unique de l'avionneur".