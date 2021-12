Le russe MC-21 a reçu sa certification de type

Certification de type russe pour le MC-21-300

Comme annoncé au mois d'octobre dernier, le moyen-courrier Irkut MC-21-300 a reçu sa certification de type par les autorités russes de l'aviation civile en ce mois de décembre, le 28 pour être précis. Tout juste dans le calendrier imparti. "Les autorités aéronautiques russes ont l'intention de certifier le biréacteur d'Irkut, le MC-21, en décembre" [2021], avait alors déclaré mardi le vice-ministre des Transports Igor Chalik. "La fin de la certification du MC-21 est prévu pour décembre 2021 et je viens de recevoir la confirmation de l'Agence fédérale des transports aériens que nous sommes sur la bonne voie. Le MC-21 doit être certifié en décembre de cette année", ajoutait-il.

Une année 2021 bien remplie

En 2021 et ce malgré la pandémie liée au Covid-19, Irkut a bien avancé dans le domaine de l'exploration de l'enveloppe de vol de son biréacteur. L'année avait plutôt mal commencé avec le premier incident sans gravité, une sortie de piste sans blessés laquelle fut vite oublié avec le démarrage de la campagne d'essais de givrage en conditions naturelles en mars. Un mois plus tard, l'appareil retourna de l’aéroport d’Arkhangelsk à l’aérodrome Ramenskoye de Joukovski, dans la banlieue de Moscou, en Russie. Au cours des essais, l’avion a effectué 14 vols d’une durée de 3 à 5 heures au-dessus de la côte de la mer Blanche, de la baie de Pechora de la mer de Barents, au sud de Novaya Zemlya, ainsi que dans la région subpolaire de l’Oural.

Voilure composite et MC-21-310

En mai, dans le cadre du programme national russe de substitution aux pièces importées, le premier panneau d’aile externe du MC-21-300, fait de matériaux composites russes, a été livré à l’usine aéronautique d’Irkoutsk. Il sera monté sur un MC-21-300 destiné à être livré à une compagnie cliente. Un mois plus tard ou presque, le premier MC-21-310, soit la version motorisée par des turboréacteurs Aviadvigatel PD-14, gagna par la voie des airs Oulyanovsk, située à mi-chemin entre Kazan et Samara et à 400 km à l'est de Moscou, pour y recevoir sa première livrée. Depuis son premier vol réalisé en décembre 2020, l'appareil ne portait que son unique apprêt anti-corrosion.