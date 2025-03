En Pologne, PGZ et Safran vont poursuivre activement leur coopération

Un protocole d'accord dans l’industrie de défense européenne

La Pologne a le vent en poupe côté industriel et partenariats. Outre Airbus, Lockheed Martin, Boeing et Embraer qui ont chacun formulé des propositions d'accords ou de partenariats, la France y est également bien placée. Ainsi, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. et Safran ont signé un protocole d’accord visant à poursuivre de nouvelles opportunités dans le cadre des efforts de coopération actuellement déployés dans l’industrie de défense européenne. Le protocole d’accord a été signé au siège social de PGZ, à Varsovie, lors d’une visite d’Olivier Andriès, Directeur Général de Safran, pour mener des entretiens de haut niveau avec Krzysztof Trofiniak, Président de PGZ Group, et identifier des domaines de coopération potentiels entre les deux groupes spécialisés notamment dans l’aérospatial et la défense, ainsi qu’avec leurs filiales.

Partenaires de confiance

« Dans les périodes difficiles, il est important de pouvoir compter sur des partenaires de confiance – et c’est précisément le regard que porte PGZ sur les représentants de l’industrie de défense française. L’accord de ce jour constitue une nouvelle étape entre nos deux groupes afin de renforcer la défense du territoire national et l’ensemble de la région. En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à faire de l’Union européenne un véritable bastion pour la démocratie, avec toutes les capacités requises pour assurer notre sécurité et celle des futures générations », a déclaré Krzysztof Trofiniak, Président de Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Nouveaux liens entre les industries françaises et polonaises

« En ces temps d’incertitude géopolitique, de menaces prégnantes pour la sécurité européenne, et de profonde transformation de la défense à l’échelle du continent, nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la sécurité et à la résilience de l’Europe en forgeant de nouveaux liens entre les industries françaises et polonaises. Ce partenariat de long terme avec l’industrie de défense polonaise est basé sur la confiance mutuelle et sur une vision partagée, et marque une avancée majeure dans la construction d’une véritable base industrielle et technologique pour la défense européenne », a rappelé Olivier Andriès, Directeur Général de Safran.

Moteurs, optronique, IA, munitions intelligentes...

Ce partenariat permet de souligner les domaines de coopération potentiels entre PGZ et Safran. Les principales pistes de développement industriel identifiées à ce jour comprennent notamment les moteurs et les systèmes de propulsion pour les plateformes aériennes, ainsi que l’optronique, l’intelligence artificielle, les munitions intelligentes et les solutions PNT de positionnement, navigation et synchronisation. D’autres domaines potentiels seront évalués par les groupes de travail des deux entreprises.

Geonyx

La coopération actuelle entre PGZ et Safran porte principalement sur les systèmes PNT avec la société WZE et Safran Electronics & Defense, ce qui a permis la livraison de systèmes de navigation inertielle et de pointage Geonyx pour les programmes de défense antiaérienne du pays. Le plan établi dans ce domaine débouchera sur la création d’une nouvelle ligne de production de systèmes de navigation en Pologne, avec près de 80 % de composants fabriqués localement. Les travaux d’infrastructure sont déjà en cours, et la formation en France des premières équipes de WZE doit débuter au troisième trimestre 2025.