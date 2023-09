Le ministère polonais de la Défense nationale signe un accord-cadre avec Lockheed Martin pour le programme de système d'artillerie à fusées Homar-A

Le 11 septembre 2023, l'Agence d'Armement du Ministère Polonais de la Défense Nationale a signé un accord cadre avec Lockheed Martin pour le système de fusées à lancement multiple Homar-A (MLRS). Dans le cadre de ce programme, l'industrie polonaise travaillera avec Lockheed Martin pour intégrer les composants clés du lanceur de fusées HIMARS sur un camion Jelcz 6x6. Cet accord renforce le partenariat croissant de Lockheed Martin en Pologne, incluant le transfert de technologie et les commandes de production pour les munitions HIMARS. Les principaux participants de l'industrie polonaise sont la Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), Huta Stalowa Wola (HSW), WZU et MESKO.

Selon les termes de l'accord cadre, 486 véhicules Homar-A seront assemblés en Pologne, les premières livraisons commençant en 2026. De plus, des dizaines de milliers de missiles de munitions de roquettes seront produits. « Le développement de notre programme Homar-A marque une autre étape majeure dans le renforcement de la croissance économique et de la sécurité de la Pologne grâce à des partenariats avec le tissu industriel local. Nous avons hâte de garantir conjointement que la Pologne et toute la région restent en avance sur les menaces sécuritaires émergentes », a déclaré Paula Hartley, vice-présidente et directrice générale des Missiles tactiques chez Lockheed Martin.

Lockheed Martin maintient 6700 emplois en Pologne via un investissement de 1,8 milliard de dollars.

Plus tôt cette année, la Pologne a également reçu sa première livraison de HIMARS achetés via un contrat de vente militaire étrangère (FMS) du gouvernement américain. Ces lanceurs offrent une capacité immédiate et sont interopérables avec d'autres systèmes de défense utilisés par les forces armées polonaises et les alliés régionaux. Partenaire de confiance pour la défense nationale, l'industrie et l'économie polonaises, Lockheed Martin a investi 1,8 milliard de dollars (USD) en Pologne au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, ses opérations en Pologne soutiennent 6 700 emplois polonais de grande valeur, dont 1 500 sont avec PZL Mielec, une entreprise de Lockheed Martin et l'un des principaux exportateurs de défense de la Pologne.