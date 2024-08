96 hélicoptères de combat AH-64E Apache, des milliers de missiles et roquettes, entrainement... : la Pologne en passe de devenir le premier utilisateur à l'export de l'Apache

En plus de la formation des équipages, l'Armée de Terre américaine (US Army) soutiendra également l'intégration de ces nouveaux hélicoptères au sein de l'Armée de Terre polonaise via des entrainements communs. Pour ce faire, le Vème Corps d'Armée vient de lancer la Polish Apache Initiative , principalement gérée par la 12ème Brigade d'Aviation de Combat américaine.

La signature comprend aussi un soutien technique et de maintenance de la part de Boeing, de même que l'achat de munitions, comme précisé dans le communiqué de presse du gouvernement polonais . Cependant, cette dernière partie n'est pas précise. Il est possible d'avoir une liste des munitions potentiellement achetées grâce à l' autorisation du Département d'État ;

" L'engagement de la Pologne à acquérir 96 appareils représente la plus grosse commande de vente militaire à l'étranger dans l'histoire de la division Vertical Lift de Boeing et fera non seulement de la Pologne notre 19ème client mondial de l'Apache mais aussi le plus grand opérateur en dehors des États-Unis. "

Suite à cette autorisation, plusieurs étapes ont été franchies, jusqu'au 13 août 2024, date à laquelle une lettre d'offre et d'acceptation a été signée, confirmant l'achat des appareils pour un montant total de 10 milliards de dollars (soit 9,14 milliards d'euros). Les hélicoptères devraient être livrés entre 2028 et 2032 mais entretemps, 8 AH-64E de l'Armée de Terre américaine (US Army) seront loués par la Pologne afin d'entrainer ses personnels sans attendre l'arrivée effective des hélicoptères de combat. Le communiqué de presse de Boeing annonce qu'en plus d'acquérir la dernière version de l'Apache (AH-64E), la Pologne devient aussi un utilisateur important de l'hélicoptère de combat américain, comme précisé par Kathleen Jolivette, vice-présidente et directrice générale de Boeing Vertical Lift :

En 2022, le Département d'État américain (équivalent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français) autorisait officiellement la Pologne à acquérir des hélicoptères de combat AH-64 Apache. La surprise de cette annonce ne résidait pas dans le choix de l'hélicoptère américain mais bel et bien dans le nombre d'appareils achetés ; les 32 hélicoptères de combat Mi-24 Hind polonais devaient au départ être remplacés par 32 nouveaux hélicoptères de combat. Mais suite aux tensions géopolitiques en Europe, la Pologne a décidé de tripler le nombre d'hélicoptères à acheter.

Objectif : montée en puissance

D'un point de vue politique, ce choix d'armement n'est pas européen mais la Pologne souhaite moderniser au plus vite ses capacités militaires, particulièrement face aux menaces russes et à l'invasion de son voisin direct ; l'Ukraine. Inversement, d'un point de vue plus technique, le duo final s'était porté sur deux hélicoptères de combat puissants ; l'AH-1Z Viper et l'AH-64E Apache sont tous deux capables d'emporter jusqu'à 16 missiles antichars AGM-114 Hellfire, là où les plus européens A129 Mangusta et Tigre sont "limités" à 8 missiles antichars.