Embraer, Widerøe et Rolls-Royce partenaires pour les avions régionaux décarbonés

Embraer, Widerøe et Rolls-Royce

Après l'accord passé avec Tecnam, c'est désormais vers Embraer que Rolls-Royce et Widerøe se sont tournés en annonçant le 17 février 2022 et dans le cadre du Singapore Airshow leur intention d'étudier un avion régional conceptuel à émissions nulles. L'étude de coopération de 12 mois - dans le cadre de la recherche et du développement préconcurrentiels - répondra aux besoins des passagers de rester de rester connectés dans un monde post-Covid-19, mais de le faire de manière durable, et vise à accélérer la connaissance des technologies nécessaires à cette transition. Ces technologies permettront aux gouvernements nationaux de continuer à soutenir la mobilité des passagers tout en réutilisant la plupart des infrastructures existantes d'une manière plus durable.

Une étude approfondie sur 12 mois

Les progrès de la recherche scientifique peuvent faire de l'énergie propre et renouvelable l'un des principaux moteurs d'une nouvelle ère de l'aviation régionale. Les trois entreprises partageront leurs connaissances approfondies en matière de conception des avions, de demande du marché, des opérations et des solutions de propulsion afin d'améliorer leur compréhension des technologies à émission zéro et la façon dont elles peuvent être développées et appliquées aux futurs avions régionaux. L'étude couvrira, entre autres, un large éventail d'applications pour les nouvelles technologies de propulsion afin d'examiner une série de solutions potentielles, notamment les avions entièrement électriques, les piles à hydrogène ou les avions propulsés par des turbines à gaz alimentées à l'hydrogène.