Eve et Halo s'associent pour 200 eVTOL

200 taxis aériens urbains...

Eve Urban Air Mobility Solutions, la filiale d'Embraer X, et Halo ont annoncé aujourd’hui un partenariat axé sur le développement de produits et services de mobilité aérienne urbaine (UAM) aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce partenariat comprend une commande de 200 aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques (ADAVe ou eVTOL) d’Eve. Les livraisons devraient commencer en 2026. Cette commande représente l’une des plus importantes de l’industrie de mobilité aérienne urbaine et garantit Halo en tant que partenaire de lancement d’Eve sur les marchés américain et britannique.

...Livrables en 2026

Aux termes de cet accord, Halo, l’un des principaux fournisseurs de voyages en hélicoptère haut de gamme aux États-Unis et au Royaume-Uni et le premier fournisseur mondial de transport vertical, travaillera avec Eve pour développer une nouvelle opération ADAVe (eVTOL) dans les deux pays. Eve est une société indépendante formée par Embraer S.A. pour accélérer l’écosystème de mobilité aérienne urbaine dans le monde entier.

Avec le concours de la CAA britannique

Cette collaboration, le premier partenariat international d’opérateurs ADAVe de ce type, bénéficiera du travail qu’Eve a déjà investi sur le marché britannique en tant que leader d’un consortium qui résout les problèmes réglementaires et opérationnels pour amener les opérations ADAVe à Londres. En collaboration avec le programme « innovation sandbox » (littéralement "bac à sable d’innovation") de l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni, le partenariat d’Eve et de Halo sera l’un des premiers exploitants à s’appuyer sur ce travail passionnant et à continuer de développer Londres en tant que marché viable et attrayant pour les opérations de mobilité aérienne urbaine.