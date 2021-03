Rolls-Royce et Tecnam livreront un avion électrique à Widerøe en 2026

Motoriste, avionneur et compagnie aérienne

Rolls-Royce et l'avionneur Tecnam s’associent à Widerøe, la plus grande compagnie aérienne régionale de Scandinavie, pour livrer un avion entièrement électrique pour le marché des commuters, prêt pour une exploitation commerciale en 2026. Le projet s’étend sur le programme de recherche réussi entre Rolls-Royce et Widerøe sur l’aviation durable et le partenariat existant entre Rolls-Royce et Tecnam sur l’alimentation de l’avion P-Volt entièrement électrique.

Sur le marché pour une exploitation commerciale en 2026

Le programme concernera tous les éléments du développement et de la livraison d’un avion de passagers entièrement électrique qui pourrait être utilisé sur le marché norvégien à partir de 2026. En raison de sa topographie, la Norvège utilise largement l’aviation pour la connectivité régionale et a pour ambition que tous les vols intérieurs soient zéro émission d’ici 2040. Rolls-Royce apportera son expertise dans les systèmes de propulsion et de puissance, Tecnam fournira des capacités de conception, de fabrication et de certification d’avions. La mission d’Widerøe sera de veiller à ce que toutes les compétences et les exigences d’un exploitant aérien soient en place pour l’entrée en service en 2026.

P-Volt, basé sur le Tecnam P2012

Le développement d’avions tout électriques permettra aux gens d’être connectés de manière durable et réalisera l’ambition de Wideroe de réaliser son premier vol tout électrique d’ici 2026. L’avion P-Volt entièrement électrique, qui est basé sur l’avion Tecnam P2012 Traveller de 11 places, est idéal pour le décollage et l’atterrissage courts ainsi que pour les itinéraires dans le Nord et la côte Ouest de la Norvège. Rolls-Royce a également un partenariat stratégique existant avec Tecnam pour développer l’avion Tecnam P2010 modifié avec le système de propulsion H3PS1, le premier système parallèle de propulsion hybride-électrique pour l’aviation générale lancé avec Rotax en mai 2018.