Embraer s'attaque au marché de l'avion régional indien avec son E175

Après le KC-390, l'E175

Embraer poursuit sa conquête du marché indien. Ce n’est plus seulement le domaine de la défense et de l’avion de transport tactique que vise le constructeur aéronautique brésilien. L’avionneur de São José dos Campos s’attaque également au marché de l’aviation civile et plus spécifiquement celui du transport régional. Ainsi, Adani Defence & Aerospace, acteur majeur dans le secteur aérospatial et de la défense en Inde, société phare d'Adani Enterprises Ltd, et Embraer ont signé un protocole d'accord renforcé concernant la mise en place d'une chaîne d'assemblage final (FAL) relative à l'avion régional E175 dans le cadre du programme indien Regional Transport Aircraft (RTA). Le protocole d'accord a été signé par Francisco Gomes Neto, président-directeur général d'Embraer, et M. Jeet Adani, directeur d'Adani Defence & Aerospace.

Un besoin estimé à 500 avions sur les 20 prochaines années

L'Inde, est l'un des marchés aéronautiques les plus dynamiques au monde en termes de trafic passagers, dont les besoins sont estimés à au moins 500 avions dans le segment des 80 à 146 sièges au cours des 20 prochaines années. Soit une forte demande pour des liaisons régionales et court-courriers, assurées par des jets plus petits et plus performants. L'E175, version allongée de l'E170, offre de son côté en qualité de court-courrier 78 à 88 places et une autonomie de 3 889 km.

Développer un écosystème avion de transport régional intégré

La signature de ce protocole d'accord est une avancée par rapport au précédent, signé en janvier 2026 et représente un pas en avant significatif. Ce MoU s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route plus large visant à développer un écosystème RTA intégré en Inde. Le partenariat industriel visera à établir un écosystème pour l'E175. Les deux entreprises travaillent déjà ensemble pour faire progresser tous les aspects du protocole d'accord, notamment les opportunités dans la fabrication d'avions, la chaîne d'approvisionnement, les services après-vente et la formation des pilotes, ainsi que l'obtention de commandes pour soutenir la chaîne d'assemblage final proposée.