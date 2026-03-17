VERTICON 2026, un vent d’optimisme

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Une situation mondiale turbulente et un vieillissement du parc se conjuguent aujourd’hui pour créer un environnement favorable aux hélicoptèristes. Une réalité palpable au salon Verticon 2026 qui vient de fermer ses portes à Atlanta (Georgie).
Verticon a été marqué par l’annonce publique du nouveau programme d’Hélicoptères Guimbal. Face à une assistance nombreuse, Bruno Guimbal a pu détailler les grandes lignes de son futur GrandCabri G5, en utilisant comme illustrations « des vues CAD (conception assistée par ordinateur) représentatives du futur appareil et non pas des vues d’artiste » expliquait-il. Ce projet est porté depuis de
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