Embraer Defense étend sa présence en Europe par le biais d'une filiale au Portugal

Embraer Defense Europe

Avec le nombre de ventes et de lettres d'intention d'achat et/ou de sélections accumulées ces derniers temps -entre le succès du C-390 et la récente commande de Super Tucano-, il était logique qu'Embraer renforce sa présence en Europe pour être au plus près de ses clients et clients potentiels. Ainsi, Embraer a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau (« Embraer Defense Europe ») axé sur les activités de défense et de sécurité à Lisbonne, au Portugal. Ce bureau sera rattaché à la filiale portugaise du groupe Embraer. Avec l'ouverture de ce bureau, la société marque une étape stratégique dans son expansion en Europe, renforçant l'engagement d'Embraer à consolider sa présence dans la région, en se concentrant sur des solutions de défense et de sécurité pour les pays membres de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) et de l'Union européenne (UE).

Le fer de lance des initiatives de défense d'Embraer en Europe

Embraer Defense Europe répondra à toutes les exigences de l'OTAN et de l'UE. Elle sera le fer de lance des initiatives de défense d'Embraer en Europe, avec une équipe dédiée spécialisée dans la gestion des programmes, le soutien et l'ingénierie, afin de fournir des solutions adaptées aux besoins des forces armées européennes et des partenaires de l'OTAN. « La filiale portugaise est la preuve de la vision à long terme d'Embraer pour l'Europe », a déclaré Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security. « Nous nous engageons à approfondir nos relations avec nos partenaires européens et de l'OTAN, pour répondre aux besoins opérationnels de chaque client », ajoute Bosco da Costa Junior.

Le C-390 et l'A-29N au premier plan

Plusieurs pays européens bénéficient déjà du soutien d'Embraer pour moderniser leurs capacités opérationnelles avec l'avion multimission C-390 Millennium et l'avion d'entraînement avancé et d'attaque légère A-29N Super Tucano, notamment le Portugal, l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie et les Pays-Bas. Les pays les plus récents à avoir choisi les solutions de défense modernes d'Embraer sont la Suède et la Slovaquie, qui rejoindront le programme C-390 Millennium.