Le Portugal commande 12 Embraer A-29N Super Tucano

12 Embraer A-29N Super Tucanos

Le ministère portugais de la défense nationale a signé le 16 décembre 2024 un contrat avec Embraer pour l'acquisition de 12 A-29N Super Tucanos qui équiperont l'armée de l'air portugaise, faisant du Portugal le client de lancement de la nouvelle variante de cet avion d'entraînement avancé et d'attaque légère. L'aéronef, polyvalent et éprouvé, est adapté à la formation avancée des pilotes, à l'attaque légère, à l'appui aérien rapproché (CAS) et aux missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

Une avionique avancée

La variante A-29N Super Tucano intègre une avionique avancée, des systèmes de communication spécifiques à l'OTAN et d'autres nouvelles capacités non divulguées, adaptées aux besoins opérationnels du Portugal. Avec cet achat, le Portugal devient le premier pays à exploiter l'A-29N, ouvrant ainsi la voie à l'adoption d'une plateforme très performante conçue pour soutenir un large éventail de missions de défense modernes.

260 avions commandés

L'A-29 Super Tucano représente à lui seul plus de 260 commandes et plus de 570 000 heures de vol, dont 60 000 au combat. Le nombre de forces aériennes utilisant l'A-29 Super Tucano est en constante augmentation en raison de ses capacités. La cellule robuste de l'appareil est capable d'opérer à partir de pistes non revêtues dans des environnements austères et sans infrastructure.