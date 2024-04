Elixir annonce l'ouverture d'une usine en Floride

Un nouveau et premier site hors France

À l'occasion du salon Sun'n'Fun, qui se tient du 9 au 14 avril 2024 à Lakeland, en Floride, Elixir Aircraft annonce -comme prévu, voir A&C n° 2866- l'ouverture d'une usine américaine. Situé sur l'aéroport de Sarasota Bradenton (FL), ce site sera principalement consacré au ré-assemblage initial des avions livrés aux clients américains. Plus de 200 avions Elixir ont été commandés (commandes fermes et précommandes) par le marché américain. Environ 200 personnes seront employées à Sarasota, portant l'effectif total à 400 collaborateurs.

Une nouvelle phase de croissance

Elixir Aircraft entre ainsi dans une nouvelle phase de croissance en signant un bail de long terme pour son usine d'assemblage et de maintenance aux États-Unis, à Sarasota, en Floride. Située sur en bord de piste de l'aéroport de Sarasota Bradenton (SRQ), l'installation se compose de deux bâtiments personnalisés et modernes. Elixir Aircraft prendra possession du premier hangar de 1 200 mètres carrés entièrement rénové au quatrième trimestre 2024. Ce hangar sera utilisé pour le réassemblage initial des avions livrés aux clients américains.

Deux bâtiments prévus

Ensuite, un second bâtiment de 560 mètres carrés, adjacent au premier, sera réceptionné par Elixir Aircraft en août 2025, afin de poursuivre le réassemblage et de conserver un stock de pièces détachées pour la côte est des États-Unis. Les deux bâtiments soutiendront la croissance à long terme d'Elixir Aircraft et le recrutement de talents en Amérique. Elixir Aircraft prévoit d'employer environ 200 personnes à l'aéroport de Sarasota d'ici 2027. Elles fourniront de nombreux services aux clients nord-américains d'Elixir Aircraft, notamment l'administration, l'assemblage et la livraison des avions, la gestion du stock de pièces détachées et toute l'assistance nécessaire. Outre le site de Sarasota, Elixir Aircraft va ouvrir des installations en Arizona et dans le Midwest américain.