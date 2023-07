Elixir Aircraft vise l'Amérique

Elixir Aircraft poursuit sa croissance...

Depuis l’EAA Airventure Oshkosh 2022, Elixir Aircraft a engrangé les commandes sur le marché mondial des avions d'entraînement. Avec les commandes qui décollent, les investissements affluent et les embauches se succèdent. L’âge moyen de la flotte standard d'avions à piston monomoteurs est vieillissant et ne va pas en s’arrangeant puisqu’il est de 49 ans. Et pour trois avions mis au rebut, un seul nouveau numéro de queue est enregistré. Soit une quantité insuffisante d'avions pour former les pilotes.

...Avec son monomoteur certifié CS-23

C'est ici que l'industriel et avionneur rochelais dispose d'une carte à jouer ou plutôt d'un jeu gagnant, avec son appareil certifié CS-23 amendement 5, soit l'équivalent de la FAR 23 amendement 64, lesquels fixent tous deux des objectifs de sécurité. « En cas de décrochage en dernier virage, l'avion tombe à plat, ce qui veut dire qu'il garde l'efficacité de ses ailerons, ainsi l'appareil est encore pilotable. En tombant ainsi à plat, le pilote améliore grandement ses chances de survie. C'est une grande innovation, qui permet nettement d'améliorer la sécurité des élèves pilotes et de leurs instructeurs, de réduire les accidents graves », commente Arthur Léopold-Léger, cofondateur et président d'Elixir. L'appareil a été certifié CS-23 en avril 2020.

Plus de 100 appareils en pré-commande

« Elixir a connu une croissance monumentale depuis la dernière édition de l’EAA Airventure l'année dernière », commente Cyril Champenois, cofondateur d'Elixir. « Du côté des ventes, des dizaines d'aéroclubs, d'écoles de pilotage et de pilotes privés ont rejoint la famille Elixir. Ils incluent l'Airbus Flight Academy, Mermoz et d'autres organismes de formation dans des pays comme le Luxembourg, l'Italie et la Nouvelle-Zélande. En Amérique, Sierra Charlie Aviation a commandé plus de 100 avions Elixir Full Glass Cockpit 100HP. Cirrus Aviation, basée en Floride, a également augmenté sa commande à 10 appareils. Ces commandes s'ajoutent à d'autres précommandes reçues d'autres Américains. De plus, nous espérons recevoir bientôt la certification FAA Part 23 afin de pouvoir commencer à livrer ces avions à nos clients américains », ajoute Cyril Champenois.

Une unité d'assemblage final et de maintenance aux Etats-Unis

La croissance d'Elixir a été stimulée par de multiples investissements. Le plus récent est une subvention de 13 millions d'euros dans le cadre d'un financement total de 40 millions d'euros. Ces fonds sont consacrés à l'industrialisation de l'entreprise. « Elixir se concentre sur la production avec pour objectif de produire plus de 300 avions par an. Cela sera possible grâce à la construction prochaine d'une usine à La Rochelle, en France », commente Arthur Léopold-Léger, cofondateur et président d'Elixir. L'usine devrait employer plus de 1 000 personnes d'ici 2033. Aux États-Unis, Elixir vise à exploiter une installation d'assemblage final et de maintenance à l'aéroport de Sarasota Bradenton (SRQ). Le premier hangar sera occupé en 2024, puis le nouveau hangar voisin sera ajouté l'année suivante. Nous devons embaucher des centaines d'Américains pour cette installation au cours des mois et des années à venir », ajoute Arthur Léopold-Léger.