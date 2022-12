EFW livre à DHL Express son 10ème avion cargo Airbus A330P2F

DHL Express : encore huit Airbus A330-300P2F à réceptionner

Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW), centre de conversion d'avions Airbus passagers en avions cargos (Passenger-to-Freighter ou P2F), vient de livrer son 10ème Airbus A330-300P2F à DHL Express, dans les temps pour la haute saison asiatique en matière de commerce électronique et de demande de fret. DHL Express, client de lancement du programme A330-300P2F d'EFW, est actuellement le plus gros opérateur d'Airbus A330-300P2F. La flotte d'A330-300P2F de DHL Express va continuer à s'accroître, avec huit avions supplémentaires en commande ferme qui seront livrés par EFW, dont certains sont déjà en cours de conversion à Dresde, en Allemagne, chez EFW. Avec les compagnies aériennes partenaires EAT, ASL et Air Hong Kong, DHL Express exploite sa flotte d'A330-300P2F en Europe et en Asie, ainsi que sur des vols transatlantiques entre Leipzig en Allemagne et les États-Unis.

Première livraison de l'Airbus A330-300P2F en 2017

"DHL Express est ravi d'accueillir le 10ème A330-300 P2F dans sa flotte. Depuis la première livraison de l'Airbus A330-300 P2F en 2017, l'appareil a prouvé qu'il était parfaitement adapté aux secteurs court et moyen-courriers en Asie-Pacifique et en Europe. L'avion livré aujourd'hui est l'avion le plus jeune, que nous avons converti à ce jour et nous sommes impatients de le voir servir nos clients en Asie à partir de 2023 ", déclare Malcolm Macbeth, Senior Vice President Global Network Management DHL. " EFW est un fournisseur fiable de solutions de fret pour DHL et ses partenaires de réseau depuis des décennies ", déclare Jordi Boto, PDG d'EFW. "Notre 10e re-livraison d'un A330-300P2F à DHL Express est une étape importante pour notre programme A330P2F et notre partenariat de longue date avec DHL. Nous sommes très heureux de répondre aux besoins opérationnels de DHL tout au long de ces années, et nous nous engageons pleinement à les aider à développer davantage leur flotte d'avions-cargo Airbus de nouvelle génération grâce à notre programme A330P2F."

Deux variantes : Airbus A330-200P2F et A330-300P2F

Le programme A330P2F d'EFW est développé en collaboration avec ST Engineering et Airbus, EFW détenant le certificat de type supplémentaire et dirigeant l'ensemble du programme ainsi que les efforts de marketing et de ventes. Le programme Airbus A330P2F se décline en deux versions - l'A330-200P2F et l'A330-300P2F - qui sont toutes deux équipées d'une technologie avancée offrant aux compagnies aériennes des avantages opérationnels et économiques supplémentaires. L'A330-200P2F peut transporter une charge utile allant jusqu'à 61 tonnes jusqu'à plus de 7 700 km, tandis que l'A330-300P2F peut transporter une charge utile allant jusqu'à 63 tonnes et un volume conteneurisé allant jusqu'à ~526m3 (18 581ft3). ST Engineering et EFW disposent de sites de conversion à Singapour, en Allemagne, aux États-Unis et en Chine. Pour répondre à la demande croissante de conversions d'avions-cargo, ST Engineering et EFW travailleront avec des ateliers de conversion tierces disposant d'installations en Turquie et en Chine pour soutenir le programme A330P2F.