Drones militaires : Renault s’associe à Turgis Gaillard

D’après les révélations de l’Usine Nouvelle, Renault et Turgis Gaillard vont fabriquer ensemble des drones via une nouvelle coentreprise nommée Chorus, et détenue à parts égales. Le drone tactique mesurera jusqu’à 10 mètres d’envergure. D’après La Tribune , la DGA (Direction générale de l'armement) a proposé un contrat initial de 35 M€ fin décembre. Le drone devra subir une campagne d’essais en vol d’ici septembre avant d’espérer des commandes. L’enjeu principal est la production de masse : Chorus doit être capable d’en produire 600 par mois dès la fin de la première année. Un défi industriel auquel Renault est habitué.

Produire plus