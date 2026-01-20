Drones militaires : Renault s’associe à Turgis Gaillard

Le monde de l’automobile a toute l’expertise pour optimiser une production de masse, ce que les constructeurs peinent à faire. C’est ainsi que Renault s’est allié avec Turgis Gaillard pour produire jusqu’à 600 drones tactiques par mois. Un pari révélateur.
D’après les révélations de l’Usine Nouvelle, Renault et Turgis Gaillard vont fabriquer ensemble des drones via une nouvelle coentreprise nommée Chorus, et détenue à parts égales. Le drone tactique mesurera jusqu’à 10 mètres d’envergure. D’après La Tribune, la DGA (Direction générale de l'armement) a proposé un contrat initial de 35 M€ fin décembre. Le drone devra subir une campagne d’essais en vol d’ici septembre avant d’espérer des commandes. L’enjeu principal est la production de masse : Chorus doit être capable d’en produire 600 par mois dès la fin de la première année. Un défi industriel auquel Renault est habitué.
Au diable le partage d’expérience. Le discours des vœux aux armées d’Emmanuel Macron était sans nuance sur les problèmes de latence de l’industrie aéronautique et spatiale à s’adapter à l’urgence et au contexte d’économie de guerre. Le mercato de responsables de production provenant du monde de l’automobile avait inondé l’écosystème ces dernières années. Mais cela ne semble pas suffire quand il s’agit de produire 600 drones par mois. Renault met donc ses moyens à disposition, à savoir son usine du Mans pour produire le châssis et d’autres composants à moindre coût.
