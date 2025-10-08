Turgis Gaillard et Airbus Defence and Space s'allient dans la frappe longue portée

Turgis Gaillard et Airbus Defence and Space Ce 8 octobre, Turgis Gaillard a publié un communiqué de presse annonçant la signature d'un accord avec Airbus Defence and Space. Cet accord, conclu à l'occasion du Forum Entreprise Défense 2025 à Satory, doit permettre l'intégration de la conduite de tir d'Airbus sur le lance-roquettes multiples Foudre de Turgis Gaillard. Cette conduite de tir est très importante pour le lance-roquettes, puisqu'elle permet à l'équipage d'utiliser les différentes roquettes mais aussi missiles prêts au tir dans le lanceur. Airbus Defence and Space dispose d'une expertise dans ce domaine, l'industriel européens ayant développé et produit la conduite de tir EFCS (European Fire Control System) pour les lance-roquettes multiples M270 MARS II allemands, LRU français et MLRS-I italiens. La conduite de tir du Foudre sera d'ailleurs développé sur la base de l'EFCS. Le système Foudre s'inscrit dans le cadre du remplacement des Lance-Roquettes Unitaires (LRU) de l'Armée de terre. Turgis Gaillard, deux ans après la présentation surprise de son drone MALE Aarok au Bourget, avait à nouveau créé la surprise lors de cette édition 2025 en présentant le Foudre. Le développement rapide et innovant de l'industriel français a d'ailleurs été rappelé ce 8 octobre par Fanny Turgis, présidente de Turgis Gaillard : "L’alliance signée aujourd’hui est un événement majeur pour la BITD européenne. Airbus Defence and Space a été convaincu par l’approche que Turgis Gaillard a employé pour développer Foudre et répondre rapidement au besoin de l’Armée de Terre. Une approche innovante : Foudre s’appuie sur le meilleur des technologies immédiatement disponibles. Une approche globale : avec Foudre, AAROK et ODIN, nous sommes à la pointe des engagements multidomaines."

Signature d'accord pour l'intégration d'une conduite de tir d'Airbus Defence and Space sur le lance-roquettes multiple Foudre de Turgis Gaillard (8 octobre 2025). © Turgis Gaillard

L'invasion russe de l'Ukraine a rappelé l'importance de détenir des capacités de frappes dans la profondeur. Actuellement, l'Armée de terre est "limitée" aux roquettes GMRLS de ses neuf LRU. Leur remplacement devrait permettre à la fois d'obtenir une solution moderne mais aussi et surtout, avec une portée augmentée. Cette importance fut aussi rappelée lors de la signature avec Airbus par Patrick Gaillard, directeur général de Turgis Gaillard : "Avec Foudre et la conduite de tir d’Airbus nous offrons à l’Armée de Terre une solution simple et pragmatique pour remplacer les LRU dès maintenant et éliminer le risque de rupture capacitaire. Une solution rendue possible par l’expertise de Turgis Gaillard et l’expérience d’Airbus. Elle garantira aux armées françaises un avantage opérationnel décisif en façonnant le dispositif ennemi dans la profondeur." Foudre Contrairement aux plus lourds M270 MLRS, le Foudre se présente comme un lance-roquettes multiple très mobile. Il se base sur un châssis de camion tous terrains 6x6, avec une cabine protégée et un système d'armes situé à l'arrière. Ce dernier a été pensé dès le départ pour pouvoir intégrer une large gamme de munitions en pod. Patrick Gaillard, à l'occasion du dévoilement du Foudre, avait d'ailleurs rappelé que si ce nouveau lance-roquettes pouvait tirer des roquettes et missiles actuellement opérationnels, il sera aussi compatible avec de futures munitions en cours de développement : "Concernant les armements de type balistique, Foudre a été conçu pour mettre en œuvre les munitions pouvant être conditionnées dans le pod standard. Ces munitions plafonnent aujourd'hui à environ 500 km. Il peut également mettre en œuvre certains missiles de croisière, dont la portée peut aller jusqu'à environ 1 000 km. Les missiles balistiques ou de croisière actuels de plus longue portée ne sont pas compatibles avec les caractéristiques techniques de Foudre pour le moment. Mais de nouvelles munitions aux dimensions compatibles de Foudre sont en cours de développement."

Vue rapprochée du système d'armes du lance-roquettes multiple Foudre. © Turgis Gaillard