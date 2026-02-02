Drone MALE : DRIADE vole sous les yeux de la DGA

Le vol s’est déroulé à l’aérodrome de Pontarlier le 21 janvier dernier. Le drone DRIADE du groupe SE Aviation s’est envolé sous les yeux d’un ingénieur en chef de la DGA (Direction générale de l’armement) en charge des drones MALE (Moyenne altitude longue endurance). DRIADE a volé avec un pilote optionnel à bord mais tout le vol a été réalisé sans intervention humaine. Cela incluait le décollage, l’approche terrain et l’atterrissage. D’après SE Aviation, la DGA a été convaincue du succès du vol.

L’adoubement de la DGA est une étape clé dans le développement du drone MALE. DRIADE (Drone de Reconnaissance et d’intervention Autonome pour la Défense et l’Environnement) est 100% européen, il pourrait servir dans le cadre de la gestion de crise environnementale comme de la surveillance des feux de forêts. Le drone pourra aussi faire de la surveillance maritime ou des frontières ainsi que des missions de recherche et de sauvetage. Bien entendu, la défense pourrait en faire usage dans le cadre de mission d’ISR (Reconnaissance, Renseignement, Intelligence). Capable d’emporter 166 kg de charge utile et de voler pendant 36 heures, son plafond opérationnel est à 8 500 m d'altitude. DRIADE est en concurrence avec les autres drones MALE en cours de développement en France, comme AAROK de Turgis Gaillard ou EyePulse de Daher, qui a lui aussi récemment volé sous les yeux de la DGA.

L’étape suivante pour SE Aviation est le vol d’essai du prototype de la version définitive de DRIADE (MSN01), dont la construction est achevée. Le premier vol est prévu dans les prochaines semaines d’après le constructeur franc-comtois. Un second exemplaire du prototype (MSN02) est déjà en phase d’assemblage.