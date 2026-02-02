Drone MALE : accord entre Naval Group et Turgis Gaillard pour réaliser une version navale d’AAROK
Drone MALE : accord entre Naval Group et Turgis Gaillard pour réaliser une version navale d’AAROK
© Turgis Gaillard
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 02 février 2026 à 10:00

270 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Drone MALE : accord entre Naval Group et Turgis Gaillard pour réaliser une version navale d’AAROK

Le 30 janvier, Naval Group et Turgis Gaillard ont signé un contrat de collaboration pour intégrer et embarquer un drone AAROK sur une plateforme navale.

Naval Group se réserve toutes les cartes pour satisfaire toutes les exigences possibles de la DGA concernant le porte-avions de nouvelle génération (PANG). Le groupe a signé une collaboration le 30 janvier avec l’industriel Turgis Gaillard pour créer une version navale d’AAROK, le drone MALE (Moyenne altitude longue endurance) développé par Turgis sur fonds propres. Une collaboration annoncée seulement quelques jours après la révélation de l'association entre Turgis Gaillard et Renault. AAROK a décollé pour la première fois en septembre 2025. Depuis, Turgis a signé un contrat avec Thales pour y intégrer une antenne radar active pouvant servir à la surveillance maritime, la reconnaissance, le sauvetage ou la lutte anti-sous-marine. Le drone est capable d’emporter une charge utile de 1.5 tonnes et de voler pendant 20 heures à jusqu’à 15 km d’altitude.

Version navale pour le PANG

Naval Group a précisé dans un communiqué qu’ils travaillent depuis janvier avec Turgis sur l’intégration d’AAROK sur une plateforme navale : système de lancement et de récupération nécessaires, plans de vol, etc. Le PANG pourra non seulement faire décoller des drones de combats (UCAV) pouvant servir de « wingman » au SCAF, mais il est prévu de pouvoir y faire décoller des aéronefs à décollage et atterrissage court (STOL). La DGA serait aussi intéressée d’y faire décoller AAROK en complément des autres drones de surveillance, tels que les VSR700 récemment commandés à Airbus Defence & Space qui équiperont les bâtiments ravitailleurs de forces qui escortent aujourd’hui le porte-avions Charles de Gaulle. AAROK serait alors missionné à de la lutte anti-sous-marine, de la reconnaissance, du renseignement ou de la surveillance (ISR), ou de la guerre électronique.

Mots clés

drones militaires drones male Drone MALE MALE Européen turgis gaillard Naval Group PANG porte-avions nucléaire de nouvelle génération (pang) isr reconnaissance aarok


Lire aussi

Singapour va accueillir les premiers tests aéroportuaires de technologies de propulsion RISE
Industrie

Singapour va accueillir les premiers tests aéroportuaires de technologies de propulsion RISE

En marge du Singapore Air Show, Airbus a ...

Commentaires
Daniel Chretien
Daniel Chrétien
02/02/2026 10:00
270 mots

Défense

Drone MALE : accord entre Naval Group et Turgis Gaillard pour réaliser une version navale d’AAROK

Le 30 janvier, Naval Group et Turgis Gaillard ont signé un contrat de collaboration pour intégrer et embarquer un drone AAROK sur une plateforme navale.

Drone MALE : accord entre Naval Group et Turgis Gaillard pour réaliser une version navale d’AAROK
Drone MALE : accord entre Naval Group et Turgis Gaillard pour réaliser une version navale d’AAROK

Naval Group se réserve toutes les cartes pour satisfaire toutes les exigences possibles de la DGA concernant le porte-avions de nouvelle génération (PANG). Le groupe a signé une collaboration le 30 janvier avec l’industriel Turgis Gaillard pour créer une version navale d’AAROK, le drone MALE (Moyenne altitude longue endurance) développé par Turgis sur fonds propres. Une collaboration annoncée seulement quelques jours après la révélation de l'association entre Turgis Gaillard et Renault. AAROK a décollé pour la première fois en septembre 2025. Depuis, Turgis a signé un contrat avec Thales pour y intégrer une antenne radar active pouvant servir à la surveillance maritime, la reconnaissance, le sauvetage ou la lutte anti-sous-marine. Le drone est capable d’emporter une charge utile de 1.5 tonnes et de voler pendant 20 heures à jusqu’à 15 km d’altitude.

Version navale pour le PANG

Naval Group a précisé dans un communiqué qu’ils travaillent depuis janvier avec Turgis sur l’intégration d’AAROK sur une plateforme navale : système de lancement et de récupération nécessaires, plans de vol, etc. Le PANG pourra non seulement faire décoller des drones de combats (UCAV) pouvant servir de « wingman » au SCAF, mais il est prévu de pouvoir y faire décoller des aéronefs à décollage et atterrissage court (STOL). La DGA serait aussi intéressée d’y faire décoller AAROK en complément des autres drones de surveillance, tels que les VSR700 récemment commandés à Airbus Defence & Space qui équiperont les bâtiments ravitailleurs de forces qui escortent aujourd’hui le porte-avions Charles de Gaulle. AAROK serait alors missionné à de la lutte anti-sous-marine, de la reconnaissance, du renseignement ou de la surveillance (ISR), ou de la guerre électronique.

Mots clés

drones militaires drones male Drone MALE MALE Européen turgis gaillard Naval Group PANG porte-avions nucléaire de nouvelle génération (pang) isr reconnaissance aarok

Lire aussi

Singapour va accueillir les premiers tests aéroportuaires de technologies de propulsion RISE
Industrie

Singapour va accueillir les premiers tests aéroportuaires de technologies de propulsion RISE

En marge du Singapore Air Show, Airbus a signé un protocole d’accord (MoU) avec CFM International et l’autorité d’aviation civile de Singapour pour tester les technologies RISE au sein des aéroports de Changi ou de Seletar.
Commentaires