Drone MALE : accord entre Naval Group et Turgis Gaillard pour réaliser une version navale d’AAROK

Naval Group se réserve toutes les cartes pour satisfaire toutes les exigences possibles de la DGA concernant le porte-avions de nouvelle génération (PANG). Le groupe a signé une collaboration le 30 janvier avec l’industriel Turgis Gaillard pour créer une version navale d’AAROK, le drone MALE (Moyenne altitude longue endurance) développé par Turgis sur fonds propres. Une collaboration annoncée seulement quelques jours après la révélation de l'association entre Turgis Gaillard et Renault . AAROK a décollé pour la première fois en septembre 2025. Depuis, Turgis a signé un contrat avec Thales pour y intégrer une antenne radar active pouvant servir à la surveillance maritime, la reconnaissance, le sauvetage ou la lutte anti-sous-marine. Le drone est capable d’emporter une charge utile de 1.5 tonnes et de voler pendant 20 heures à jusqu’à 15 km d’altitude.

Version navale pour le PANG