Droits des passagers aériens : choc frontal à Bruxelles sur la révision

On aurait pu croire que la révision du règlement sur les droits de passagers aériens européens ferait consensus. Il n’en a rien été. Le 21 janvier dernier, le Parlement européen s’est clairement opposé aux propositions du Conseil des ministres de l’UE. Deux positions qui semblent irréconciliables se font face.
Le vote a été sans appel. Par 632 voix pour, 15 voix contre et 9 absentions, le Parlement européen a adopté le 21 janvier une position clairement « pro-passager » pour la révision du règlement (CE) n°261/1004 sur les droits de passagers aériens. Il s'oppose ainsi à la première proposition de
On aurait pu croire que la révision du règlement sur les droits de passagers aériens européens ferait consensus. Il n’en a rien été. Le 21 janvier dernier, le Parlement européen s’est clairement opposé aux propositions du Conseil des ministres de l’UE. Deux positions qui semblent irréconciliables se font face.
Le vote a été sans appel. Par 632 voix pour, 15 voix contre et 9 absentions, le Parlement européen a adopté le 21 janvier une position clairement « pro-passager » pour la révision du règlement (CE) n°261/1004 sur les droits de passagers aériens. Il s'oppose ainsi à la première proposition de révision du Conseil des ministres des transports de l’Union européenne
