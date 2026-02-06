Droits des passagers aériens : choc frontal à Bruxelles sur la révision
Droits des passagers aériens : choc frontal à Bruxelles sur la révision
Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste

publié le 06 février 2026 à 07:00

882 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Droits des passagers aériens : choc frontal à Bruxelles sur la révision

On aurait pu croire que la révision du règlement sur les droits de passagers aériens européens ferait consensus. Il n’en a rien été. Le 21 janvier dernier, le Parlement européen s’est clairement opposé aux propositions du Conseil des ministres de l’UE. Deux positions qui semblent irréconciliables se font face.

Le vote a été sans appel. Par 632 voix pour, 15 voix contre et 9 absentions, le Parlement européen a adopté le 21 janvier une position clairement « pro-passager » pour la révision du règlement (CE) n°261/1004 sur les droits de passagers aériens. Il s'oppose ainsi à la première proposition de

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
"Le Parlement poursuit toujours l’objectif de protection renforcée des consommateurs" (Emmanuelle LLOP, avocate experte en droit aérien et du tourisme)
Aviation Civile

"Le Parlement poursuit toujours l’objectif de protection renforcée des consommateurs" (Emmanuelle LLOP, avocate experte en droit aérien et du tourisme)

Emmanuelle LLOP, avocate experte en droit aérien e ...

Beyond Aero avance sur son avion d'affaires électrique
Avion décarboné

Beyond Aero avance sur son avion d'affaires électrique

Beyond Aero a franchi une nouvelle étape dans le développement de son avion hydrogène-électrique en achevant sa première campagne d’essais en soufflerie. L’avionneur, proche de clore la phase de conce ...

Renouveau capacitaire en Asie du Sud-Est
Défense

Renouveau capacitaire en Asie du Sud-Est

L’Asie du Sud-Est doit faire face à un besoin double : une menace chinoise en mer de Chine et des flottes aériennes vieillissantes. Les projets en cours semblent renverser la tendance des précédentes ...

Jean-Baptiste HEGUY
HEGUY Jean-Baptiste
06/02/2026 07:00
882 mots

Aviation Civile

Droits des passagers aériens : choc frontal à Bruxelles sur la révision

On aurait pu croire que la révision du règlement sur les droits de passagers aériens européens ferait consensus. Il n’en a rien été. Le 21 janvier dernier, le Parlement européen s’est clairement opposé aux propositions du Conseil des ministres de l’UE. Deux positions qui semblent irréconciliables se font face.

Droits des passagers aériens : choc frontal à Bruxelles sur la révision
Droits des passagers aériens : choc frontal à Bruxelles sur la révision

Le vote a été sans appel. Par 632 voix pour, 15 voix contre et 9 absentions, le Parlement européen a adopté le 21 janvier une position clairement « pro-passager » pour la révision du règlement (CE) n°261/1004 sur les droits de passagers aériens. Il s'oppose ainsi à la première proposition de révision du Conseil des ministres des transports de l’Union européenne

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

"Le Parlement poursuit toujours l’objectif de protection renforcée des consommateurs" (Emmanuelle LLOP, avocate experte en droit aérien et du tourisme)
Aviation Civile

"Le Parlement poursuit toujours l’objectif de protection renforcée des consommateurs" (Emmanuelle LLOP, avocate experte en droit aérien et du tourisme)
Beyond Aero avance sur son avion d'affaires électrique
Avion décarboné

Beyond Aero avance sur son avion d'affaires électrique
Renouveau capacitaire en Asie du Sud-Est
Défense

Renouveau capacitaire en Asie du Sud-Est