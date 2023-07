Deux avions de détection radar Saab 340 AEW pour la Pologne

Deux AEW polonais

Ce 25 juillet, Saab a annoncé dans un communiqué de presse que la Pologne a commandé deux avions de guet aérien avancé (AEW) Saab 340B AEW-300. L'annonce n'est pas une complète surprise car dès le 22 mai, Marius Błaszczak, ministre de la Défense polonais, avait déjà annoncé que des discussions étaient en cours avec la Suède en vue d'un prochain achat d'avions AEW. Ce dernier n'avait toutefois pas donné le type d'appareil ou encore le nombre d'avions souhaité :

"Je voulais dire, pour la première fois en public, que nous sommes très avancés en ce qui concerne l'acquisition d'avions de guet aérien avancé en provenance de Suède."

En plus des deux avions, le contrat comprend aussi des pièces de rechanges, des services de soutien et des équipements au sol. Le communiqué de presse précise également le montant : 600 millions de couronnes suédoises, soit 51,947 millions d'euros. D'après le journal Defence24 , les deux avions seraient achetés en seconde-main et même les deux anciens Saab 340 AEW de la Force aérienne des Émirats arabes unis, retirés du service actif en 2020 avec l'arrivée des premiers Globaleye.

Le Saab 340B AEW-300, également appelé S100D Argus, est un Saab 340 militarisé. Il est facilement reconnaissable grâce à son radar AESA Erieye, monté dans une "poutre" de neuf mètres de long et ce, directement au-dessus de son fuselage. Ce radar a une portée maximale de 300 à 400 kilomètres en fonction des cibles à détecter (avions, missiles, bateaux,...) et de l'altitude de vol. À noter qu'il ne faut confondre l'Argus avec le Saab 2000 AEW, qui se base sur le Saab 2000, une version allongée du Saab 340.

Entre montée en puissance et besoin de sécurité

La Force aérienne polonaise participe déjà au programme AWACS de l'OTAN avec des membres d'équipage au sein des avions de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) E-3A Sentry. En revanche, en acquisition propre, c'est une première pour son histoire. Les Forces armées polonaises sont en pleine modernisation mais aussi en pleine montée en puissance : la guerre en Ukraine, toute proche, oblige la Pologne à augmenter rapidement ses capacités militaires :

drones MQ-9A Reaper ( article sur le sujet )

) une commande de 32 hélicoptères de combat qui devient un commande de 96 AH-64Ev6 Apache ( article )

) 48 avions de combat léger FA-50/FA-50PL, près de 1000 chars de combat K2/K2PL mais aussi 250 chars M1A2 SEPv3, 116 chars M1A1,... ( article )

) 300 lance-roquettes multiples Chunmoo et une grosse commande de lance-roquettes multiples M142 HIMARS ( article )

) le tout nouveau système antiaérien Narew ( article )