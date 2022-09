La Pologne choisit la dernière version de l'Apache et triple le nombre d'hélicoptères commandés au départ

La Pologne cherchait à renouveler son parc d'hélicoptères de combat depuis un certain temps. La dernière ligne droite avait été franchie en avril de cette année lorsque la Pologne avait officiellement choisit l'AH-1Z Viper ou le AH-64E Apache comme future hélicoptère de combat.

Au total, la compétition visait une commande de 32 hélicoptères, divisés en deux escadrons. Cependant, comme l'a annoncé le ministre de la Défense polonaise Mariusz Błaszczak dans le tweet ci-joint, les Forces armées polonaises comptent commander auprès de Boeing trois fois plus d'hélicoptères de combat que prévu, soit 96 AH-64 Apache capables d'équiper l'équivalent de 6 escadrons.

Boeing aurait proposé à la Pologne la dernière version de l'Apache, soit l'AH-64Ev6, dont le premier vol a été effectué en 2020. Les améliorations comprennent :

un ensemble jour modernisé (MDSA), avec un système laser télémètre/désignateur, un nouveau capteur TV et un traqueur de lasers. Ces différents composants se trouvent dans la caméra de nez de l'hélicoptère.

système d'aide à décision cognitive amélioré.

mises à niveaux de différents logiciels et du système de mission

interopérabilité augmentée

De fait, cette version de l'Apache est plus efficace car elle demande moins de maintenance et peut ainsi évoluer plus longtemps sur une de guerre.