Montée en puissance des Forces armées polonaises : une cinquantaine d'avions d'attaque... et plus de 1300 chars supplémentaires [partie 1]

Deputy Prime Minister @mblaszczak approved the framework agreement with the Republic of Korea 🇰🇷 to purchase 48 FA-50 fighters for the Polish Armed Forces 🇵🇱. With K2 tanks and K9 howitzers contracts it is one of the biggest and most important purchase of the recent years. pic.twitter.com/TOJtQuhYIL

Un centre technique et de formation avec notamment des simulateurs sera construit aux environs de 2026. Il permettra la modification des 12 premiers FA-50 aux standards FA-50PL (notamment l'amélioration au block 20, interconnexion avec le système Topaz). Le Président polonais Andrzej Duda a aussi précisé que ces avions permettront la mise à la retraite des MiG-29 et surtout des Su-22 d'attaque. Ces avions d'attaque effectueront en temps de paix des missions de police du ciel afin de soulager la flotte actuelle de F-16, en attendant l'arrivée des F-35A.

Le 5 avril 2022, le Département d’État donnait son autorisation pour la livraison de 250 chars de combat M1A2 SEPv3, 26 M88A2 et 17 M1110 à la Pologne. Une seconde commande est passée le 15 juillet pour la livraison de 116 M1A1 de seconde main. Les 116 Abrams de seconde génération doivent permettre de combler le trou capacitaire créé après la livraison de chars T-72M/T-72M1(R) (~230) et PT-91 (nombre inconnu) à l'Ukraine. Les 116 chars était auparavant utilisés au sein du Corps des Marines américains (USMC) jusqu'à leur mise à la retraite en 2020 quand l'USMC a décidé de se séparer de ses chars de combats. A l'inverse, les 250 Abrams sont extrêmement récents puisque la production est lancée en octobre 2017. Ils permettront la mise à la retraite définitive des chars de combat polonais datant encore de l'époque soviétique. La "vétusté" des M1A1 n'est peut-être que temporaire puisqu'il sera possible, comme lors d'une commande de l'US Army en 2018, de les améliorer aux standards M1A2 SEPv3.

Pontons de franchissements

Comme démontré par la commande de M88 et M1110, l'arrivée de ces chars demande aussi l'achat de matériels adaptés. Dans le cas de franchissement d'obstacles humides, la Pologne a décidé d'acheter le Pont Flottant Motorisé (PFM) de CNIM (Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée). Les Polonais ont acheté la dernière version du PFM, à savoir le PFM F3 et ce, pour un montant de 320 millions d'euros.

Le système est modulaire :

en fonction des besoins, il peut être utilisé comme ferry ou pont flottant

en fonction des berges, les engins peuvent utiliser une rampe modulaire ou une rampe tactique multifonctions pour des berges allant jusqu'à 3 mètres de haut

en fonction de la localisation, le système est disponible en version longue (LG, modules de 10 mètres) ou expéditionnaire (XP, modules de 6,75 mètres)

Il ne nécessite pas de grue ou encore de bateaux pousseurs puisque le système est palettisé et des moteurs de haute performance sont intégrés au sein de chaque module (grande agilité sur l'eau, navigation longitudinale et transversale). De fait, le nombre de personnels nécessaire à son déploiement est réduit, ainsi que le temps nécessaire pour le déployer. Par exemple, il ne faut 11 sapeurs non spécialisés et 30 minutes pour déployer 9 modules LG et deux rampes flottantes nécessaires pour construire un pont de 100 mètres de long. Le module XP permet un déploiement en opérations lointaine grâce à des moyens aériens. Par exemple, un ferry pouvant transporter un véhicule blindé léger de type Griffon ou Jaguar (soit 2 modules courts et 2 rampes flottantes) ne nécessite que deux avions de transport tactique A400M (en une seule rotation). Le transport d'un char ne nécessiterait que deux modules courts supplémentaires, soit un A400M de plus.

Le système est doublement interopérable avec les matériels des forces armées des États de l'OTAN. Ce système de franchissement peut accueillir les véhicules de combat les plus lourds (chars Leclerc, Leopard 2A7 ou encore Abrams M1A2 SEPv3 ainsi que tout transporteur de char d'un poids total de 120 tonnes) tout en étant transportable par un camion 6x6, 8x8 (XP) et semi-remorque (LG) répondant aux standards OTAN et équipé du système de levage.

La seconde partie est disponible ici . Elle se concentre sur la massification toute aussi importante des moyens de soutiens, comme la volonté d'achat de 500 HIMARS ou encore de 600 obusiers automoteurs K9 (155 mm).

Remerciements à Ambroise Colin pour les informations transmises sur les contrats concernant cet article.