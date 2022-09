Montée en puissance des Forces armées polonaises : 500 HIMARS, 600 obusiers K9, 96 Apache,... [partie 2]

A côté de ces HIMARS, il faut aussi prendre en compte la troisième partie de l'accord de coopération avec la Corée du Sud. En effet, après les 48 avions d'attaque FA-50 et 1000 chars K2/K2PL, la Pologne prévoit aussi l'achat de 600 obusiers automoteurs K9 de 155 mm. Hanwha Defense a d'ailleurs signé le 26 août le contrat d'une valeur de 2,4 milliards de dollars. Tout comme les chars, 212 K9A1 seront construits en Corée du Sud et livrés entre 2024 et 2026 ( communiqué de presse ). Après cette date, le reste de la commande de K9PL serait alors directement produite sous licence en Pologne. Il dispose d'une capacité shoot-and-scoot grâce à son chargeur automatique : en un peu plus de 2 minutes, un K9 peut s'être installé, avoir tiré 8 coups pendant une minute et s'être remis en mouvement. Il peut aussi tirer plusieurs obus avec une charge et une élévation différente, permettant à tous les obus d'arriver en même temps sur la cible (capacité MRSI). Ces deux capacités permettent d'éviter les tirs de contrebatterie ennemis ainsi que d'effectuer des frappes massives avec un faible nombre d'obusiers.

De fait, à l'horizon 2025, les Polonais devraient disposer d'environ 793 chars de combats, avec 800 chars K2PL en passe d'être construits. Bien évidemment, sur ces 793 chars, certains ne sont pas récents mais il est possible de les moderniser. Par exemple, les Américains ont déjà demandé la modernisation de 100 M1A1 au standard M1A2 SEPv3 en plus des nouveaux M1A2 SEPv3. A titre de comparaison, les Armées de terre française et allemande possèdent aussi des chars plus anciens à côté de chars très modernes. Il n'empêche, leur nombre n'est en rien équivalent à la masse de char polonais ;

Pourquoi cette montée en puissance ?

La Pologne est très attachée à son indépendance et particulièrement face à l'Est. Historiquement, depuis 1918, la Pologne n'a été indépendante que pendant 54 années. Et encore, durant les premières années d'indépendance, elle a dû faire face à plusieurs invasions dont notamment l'invasion soviétique de 1919-1921. Les 50 autres années, la Pologne a été envahie par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique sans qu'aucun pays allié ne vienne à son aide. En 1945, la Pologne est un champ de ruine et un cinquième de sa population est décédée, la plupart dans des crimes de guerre ou contre l'humanité. Les Soviétiques s'emparent alors du pouvoir et comme en 1939, les pays soutenant la Pologne ne protestent pas. Il faudra finalement attendre le 31 décembre 1989 pour voir la proclamation de la Troisième république de Pologne.

Il faut aussi ajouter un contexte géographique : en plus d'avoir vécu de nombreuses années sous l'emprise de Moscou, la Pologne est située sur la frontière Est de l'Union européenne mais aussi de l'OTAN. Elle partage avec la Lituanie 104 kilomètres et juste au sud de cette frontière, se trouve le corridor hautement stratégique de Suwałki. En cas de guerre, il est certain que les troupes Russes tenteront d'occuper la zone. Elle est le seul point de passage terrestre avec les trois États baltes sans devoir passer par un territoire russe. Or, elle se trouve tout juste entre l'exclave russe de Kaliningrad à l'Ouest et la Biélorussie à l'Est. Comme démontré au début du mois de février, la Biélorussie est un pays soutenant tout à fait la Russie, qui pourrait donc y déplacer des troupes. De l'autre côté, les Forces armées russes disposent de moyens nombreux et variés à Kaliningrad, avec des systèmes antiaériens longue portée, des missiles de croisières, des chars et autres blindés légers. De fait, le besoin de contrer la masse blindée russe au sein de cette plaine est vital pour la Pologne. A l'inverse, afin de soutenir la Lituanie, des brigades blindées de nombreux pays y sont déployées par rotations sous le commandement de l'OTAN.