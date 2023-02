La Pologne reçoit son premier drone MQ-9A Reaper

Le Reaper désormais en Pologne

Cependant, le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 a changé le climat géopolitique aux frontières Est de la Pologne : l'instabilité sur la frontière avec la Biélorussie, la guerre située à quelques centaines de kilomètres et enfin les tensions avec la Russie suite au très important soutien polonais à l'Ukraine ont obligé le gouvernement à augmenter certaines capacités des Forces armées polonaises et notamment en ce qui concerne les drones. Le choix s'est alors porté sur une solution rapidement applicable : la location de drones MQ-9A Reaper auprès de General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI). Le contrat a été annoncé le 20 octobre 2022 ( communiqué de presse du 31 octobre), pour une valeur nette de 70,6 millions de dollars. Cependant, au vu des tensions régionales et du besoin opérationnel des Forces armées polonaises, le nombre de drones, leur équipement annexe et la durée de location n'ont pas été dévoilé publiquement.

Ce gouffre opérationnel devrait être définitivement résolu par un futur achat de drones MALE. Le porte-parole de l'Agence d'Armement du ministère de la Défense polonais avait notamment annoncé le 20 octobre qu'un futur contrat d'achat de drones MQ-9B était en cours de discussions.

MQ-9A Reaper

En 2001, GA-ASI fait décoller pour la première fois son drone MQ-9A. Il s'agit d'une version repensée et améliorée du MQ-1 Predator. D'ailleurs, le MQ-9A est officiellement dénommé Reaper mais aussi surnommé Predator B. Ce drone MALE (moyenne altitude, longue endurance) a été quelque peu amélioré pour arriver au standard Block 5 (nouvelle suite de communication, capacité de communication air-air multiple, air-sol multiple, plus longue endurance). Il est utilisé pour des missions diverses, avec une capacité d'emport de 1,746 tonne dont 1,361 tonne disposée sur les 7 points d'emports externes : bombes guidées, missiles antichars mais aussi pods de guerre électronique (ESM), de reconnaissance électronique (SIGINT), etc. Son pilotage est facilité par une possibilité de vol autonome. D'après General Atomics, ce drone disposerait d'une disponibilité opérationnelle de plus de 90 %.

Autres performances plus techniques :