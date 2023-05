Des premiers MC-21-310 livrés en 2024

Un MC-21 à 220-250 passagers...

"Le développement de diverses modifications destinées à l'Irkout MC-21 est en cours, mais pour l'instant la création de la version de base du MC-21-310, soit la version équipée d'une motorisation russe, est prioritaire". C'est en substance ce qu'a déclaré le vice-premier ministre et ministre de l'industrie et du commerce russe Denis Manturov. Le vice-premier ministre a ajouté qu'il était nécessaire de développer plusieurs modifications basées sur cet avion de ligne, y compris une version conçue pour 220-250 passagers destinée à être produite ultérieurement -actuellement les versions MC-21-300 et 310 ont une capacité de transport de 163 à 211 passagers-.

...Mais d'abord la russification du programme

"Je tiens à souligner que la création d'une version de l'avion MC-21-310 totalement indépendante des importations [est prioritaire]. Tout d'abord, nous résolvons le problème de la souveraineté technologique relative à l'orientation stratégique de l'aviation civile. L'étude des différentes options de développement de la famille MC-21 est également en cours", a-t-il déclaré. "Je pense que plusieurs modifications basées sur le MC-21 devraient également être élaborées, y compris une version pour 220-250 passagers", a-t-il ajouté. Denis Manturov a rappelé que les essais du MC-21 avec une aile domestique et un moteur PD-14 avaient été menés avec succès à la fin de 2022, et que l'Agence fédérale du transport aérien avait donné son accord pour ces modifications de conception.

Des premières livraisons annoncées pour 2024

A l'image du Comac C-919 dont la majorité des équipements sont occidentaux, le MC-21 bénéficiait dans sa version première, soit la -300, d'une motorisation signée Pratt & Whitney pour ne préciser que cette dernière, indépendamment de l'avionique ou encore des machines-outils utilisées pour la construction de la voilure. "Maintenant, sur la base de ces résultats, le reste des systèmes et des assemblages sont remplacés, nous devons recevoir toutes les approbations et achever la formation de l'avion "russifié" d'ici la fin de 2024", a-t-il résumé. Rostec a déclaré également déclaré que les livraisons en série d'avions MC-21 équipés de moteurs russes PD-14 devraient commencer en 2024, et que six avions seraient livrés.