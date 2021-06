Le MC-21-310 prêt pour la peinture

Prêt pour la peinture...

Le MC-21-310 d'essais en vol, -310 et non pas 300 puisqu'il s'agit de la version qui est équipée des turboréacteurs russes PD-14- a posé ses roues sur la piste de l'aéroport d'Oulyanovsk Vostochny, à environ 400 km l'est de Moscou, après avoir décollé de la piste de l'usine d'Irkutsk. But du vol : la pose de sa livrée, le biréacteur ayant gardé depuis son premier vol son apprêt verdâtre anti-corrosion.

...Avant le retour à Joukovsky

L'avion était piloté un équipage composé des pilotes d'essai Vasily Sevastyanov et Andrey Voropayev, accompagnés de l'ingénieur d'essai en vol Anton Kouznetsov. Le pilote Vasily Sevastyanov a déclaré après l'atterrissage : "Le vol s'est déroulé en mode normal, sans aucun problème". Le MC-21-310 sera peint chez Spektr-Avia, à Oulyanovsk, puis s'envolera vers l'aéroport de Ramenskoye (Joukovsky, dans la banlieue de Moscou) pour poursuivre les essais en vol.

Pour la poursuite des essais avec ses turboréacteurs Aviadvigatel

L'avion MC-21-310 (numéro de série 73055), équipé des nouveaux moteurs russes PD-14, a effectué son vol inaugural en décembre 2020. Tous les vols antérieurs, y compris son premier vol en mai 2017, ont été effectués avec des moteurs Pratt & Whitney PW1000G. Le moteur double-flux Aviadvigatel PD-14 est développé par Rostec, société d’État russe, depuis 2012. Il s’agit d’un nouveau développement du turboréacteur PS-90, le moteur qui a propulsé la majorité des avions de ligne soviétiques et russes, tels que le Tu-204 et l’Il-96, depuis les années 1980 et 1990. Le PD-14 est en cours d’élaboration spécifiquement pour le MC-21. Il est présenté comme étant d'un rendement 15% supérieur à son prédécesseur le PS-90.