Daher lance le Kodiak 900

Une version agrandie du Kodiak 100...

C'est au salon AirVenture à Oshkosh, qui se tient actuellement du 25 au 31 juillet aux Etats-Unis, que le Kodiak 900 a fait ses débuts mondiaux avec l’annonce par Daher d’une version agrandie du robuste Kodiak 100, qui vient ainsi compléter la gamme d’avions du constructeur aux côtés des monoturbopropulseurs pressurisés TBM 910 et TBM 960. Le Kodiak 900 est propulsé par le turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6A-140A d’une puissance de 900 chevaux, conçu pour les avions utilitaires et optimisé pour les conditions d’exploitation difficiles et exigeantes. Ses carters de boîte de vitesses tout en aluminium ont une meilleure résistance à la corrosion et le moteur offre les meilleures performances par temps chaud et à haute température de sa catégorie. Le PT6A-140A fait partie de la série PT6A-140 de nouvelle génération de turbopropulseurs Pratt & Whitney Canada dont la flotte en service a déjà enregistré plus de deux millions d’heures de vol.

...Avec un fuselage allongé d'un mètre

Héritier du Kodiak 100 en tant qu’avion ADAC (avion à décollage et atterrissage courts) et multi-rôle, le Kodiak 900 est un développement de ce dernier. Il bénéfice d’un fuselage allongé de près d’un mètre, offrant ainsi une cabine plus spacieuse. La cellule agrandie a été étudiée pour conserver les qualités de robustesse du Kodiak tout en réduisant la traînée aérodynamique – avec des changements tels que le remplacement du marchepied externe par une échelle repliable, l’intégration du coffre à bagages ventral ainsi que l’ajout de déflecteurs sur les volets et enfin, les carénages de roue du train d’atterrissage. Les écoulements d’air ont également été revus, avec des entrées et des prises d’air redessinées pour ne générer qu’une faible traînée.

Une cabine revue...

Le fuselage allongé du Kodiak 900 offre une augmentation totale de 20% du volume de la cabine et il dispose d’un tout nouvel intérieur avec habitacle à la fois polyvalent et bien aménagé. Ainsi, le Kodiak 900 répondra aux demandes d’un large éventail d’utilisateurs et de profils de mission. L’intérieur peut être agencé soit en disposition « club » avec deux salons de 4 sièges se faisant face, soit avec tous les sièges tournés vers l’avant.

... Et une aérodynamique repensée

Repensé aérodynamiquement, le Kodiak 900, consomme 9 % de carburant (consommation spécifique) en moins que ses concurrents, abaissant le coût par siège-km et les coûts directs d’exploitation pour les opérateurs commerciaux. Le Kodiak 900 a été certifié par la Federal Aviation Administration des États-Unis le 20 juillet dernier et les livraisons commenceront en 2023. La production du Kodiak 900, ainsi que du Kodiak 100 dans sa dernière version Série III, est réalisée à l’usine de Sandpoint (dans l'Idaho) de Daher. En termes de performances, le Kodiak 900 est crédité d'une vitesse de croisière maximale de 210 kts (soit 388,9 km/h) et d'une distance franchissable de 1 129 nautiques (soit 2090,9 km).