Daher rachète l'américain Quest Aircraft

Daher vient de racheter l'avionneur américain Quest Aircraft qui a conçu le Kodiak, un turbopropulseur multi-mission tout terrain. Le Kodiak est produit à Sandpoint dans l'Idaho, aux Etats-Unis et plus de 270 exemplaires sont aujourd'hui en service dans le monde, utilisés comme taxi aérien, par des opérateurs de loisirs, des entreprises, des particuliers et des organisations humanitaires. Ce rachat de Quest Aircraft par Daher est la traduction concrète de la stratégie de renforcement aux Etats-Unis. « En plus d’ajouter le Kodiak dans notre portefeuille d’avionneur, nous avons gagné un avantage concurrentiel majeur pour nos activités aéronautiques en Amérique du Nord. », souligne Didier Kayat, directeur général de Daher. Avec une gamme de produits qui intègre désormais le Kodiak et le TBM, Daher devient le 7e avionneur mondial en aviation générale et renforce sa position de leader sur le marché des avions monomoteurs turbopropulsés haut de gamme. « L’intégration du Kodiak dans la famille des avions de Daher, nous offre d’excellentes synergies commerciales, industrielles et géographiques », ajoute de son côté Nicolas Chabbert, Senior Vice President, Daher Airplane Business Unit. « En plus de sa capacité de production, le site de Sandpoint rejoint notre réseau de ventes et de maintenance, contribuant ainsi à maintenir notre avantage concurrentiel sur le segment des avions turbopropulsés. », ajoute-t-il.