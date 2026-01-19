Daher dévoile son dernier né, le TBM980
Daher dévoile son dernier né, le TBM980
© Jean-Marie Urlacher-Daher Aircraft
Antony Angrand
Antony Angrand

publié le 19 janvier 2026 à 12:22

2018 mots

Daher dévoile son dernier né, le TBM980

Daher continue à faire évoluer son avion d’affaires TBM. Si extérieurement le nouvel appareil est similaire à son prédécesseur, le TBM960, le véritable changement se situe dans le cockpit et plus précisément au niveau de la planche de bord, personnalisable à souhait par le pilote.

Le TBM980 dévoilé 

C’est à Tarbes que Daher Aircraft a dévoilé à Air & Cosmos la dernière version de son avion d’affaires : le TBM 980. Plus ergonomique, plus commode d’utilisation, cette nouvelle itération du TBM est une évolution technologique qui s’inscrit dans la stratégie de Daher de mettre son monomoteur à

Aviation légère et d'affaires

Daher dévoile son dernier né, le TBM980

Daher continue à faire évoluer son avion d’affaires TBM. Si extérieurement le nouvel appareil est similaire à son prédécesseur, le TBM960, le véritable changement se situe dans le cockpit et plus précisément au niveau de la planche de bord, personnalisable à souhait par le pilote.

Le TBM980 dévoilé 

C’est à Tarbes que Daher Aircraft a dévoilé à Air & Cosmos la dernière version de son avion d’affaires : le TBM 980. Plus ergonomique, plus commode d’utilisation, cette nouvelle itération du TBM est une évolution technologique qui s’inscrit dans la stratégie de Daher de mettre son monomoteur à la portée de tous pilotes ou presque. Car l’avionneur n’a

