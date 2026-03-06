Daher accélère pour concrétiser les promesses des thermoplastiques
© Daher
Antony Angrand
publié le 06 mars 2026 à 07:00

1315 mots

Récompensée pour la réalisation d’une nervure de voilure en composites thermoplastiques, hautement chargée, l’ETI française croit fortement en l’avenir de ce procédé pour les futurs programmes aéronautiques.

Daher s’est distingué en amont de l’ouverture du salon Jec World, en décrochant face à Boeing et à la startup Flying Whales, le JEC Innovation Award de cette édition 2026. « Recevoir un JEC Innovation Award, c’est exactement comme si nous avions reçu un Oscar à Hollywood, donc nous ne sommes pas

Antony Angrand
Daher s’est distingué en amont de l’ouverture du salon Jec World, en décrochant face à Boeing et à la startup Flying Whales, le JEC Innovation Award de cette édition 2026. « Recevoir un JEC Innovation Award, c’est exactement comme si nous avions reçu un Oscar à Hollywood, donc nous ne sommes pas peu fiers d’avoir reçu ce prix », commente Dominique Bailly, directeur

