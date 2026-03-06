Comme une méduse dans le ciel de Floride

Jeux de lumières

Le 4 mars à 5 h 52 du matin, heure de Floride (10 h 52 UTC), SpaceX a procédé à son seizième lancement de l’année depuis la base militaire de Cape Canaveral.

Il s’agissait de placer sur orbite basse (à 559 km, avec une inclinaison de 43°) 29 nouveaux