Comme une méduse dans le ciel de Floride
Comme une méduse dans le ciel de Floride
© SpaceX
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 06 mars 2026 à 07:00

143 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Comme une méduse dans le ciel de Floride

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 4 mars au petit matin en Floride, un lancement du Falcon 9 de SpaceX a provoqué de nouvelles arabesques gazeuses dans le ciel, au grand bonheur des photographes et des réseaux sociaux.

Jeux de lumières

Le 4 mars à 5 h 52 du matin, heure de Floride (10 h 52 UTC), SpaceX a procédé à son seizième lancement de l’année depuis la base militaire de Cape Canaveral.

Il s’agissait de placer sur orbite basse (à 559 km, avec une inclinaison de 43°) 29 nouveaux

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3
Espace

L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3

L’Agence spatiale européenne a annoncé ce vendredi 6 mai avoir perdu contact avec un des deux satellites de la mission Proba 3 de démonstration de manœuvres de proximité en orbite basse. Une anomalie ...

Le groupe Lufthansa a réalisé le meilleur chiffre d'affaires de son histoire en 2025
Aviation Civile

Le groupe Lufthansa a réalisé le meilleur chiffre d'affaires de son histoire en 2025

Le groupe aérien a tangenté les 40 milliards de chiffre d'affaires l'année passée (+5 % par rapport à 2024), avec un résultat d'exploitation en nette hausse, à 2 Md€.

La Suisse va réduire sa commande de F-35
Défense

La Suisse va réduire sa commande de F-35

Le gouvernement suisse a annoncé ce vendredi 6 mars pouvoir acquérir 30 avions F-35 au lieu des 36 initialement prévus, en raison des coûts supplémentaires invoqués par les Etats-Unis. La Suisse va d’ ...

Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux
06/03/2026 07:00
143 mots

Espace

Comme une méduse dans le ciel de Floride

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 4 mars au petit matin en Floride, un lancement du Falcon 9 de SpaceX a provoqué de nouvelles arabesques gazeuses dans le ciel, au grand bonheur des photographes et des réseaux sociaux.

Comme une méduse dans le ciel de Floride
Comme une méduse dans le ciel de Floride

Jeux de lumières

Le 4 mars à 5 h 52 du matin, heure de Floride (10 h 52 UTC), SpaceX a procédé à son seizième lancement de l’année depuis la base militaire de Cape Canaveral.

Il s’agissait de placer sur orbite basse (à 559 km, avec une inclinaison de 43°) 29 nouveaux satellites de sa constellation Starlink dédiée à l’internet global (groupe

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3
Espace

L’ESA perd le contact avec un des satellites Proba 3
Le groupe Lufthansa a réalisé le meilleur chiffre d'affaires de son histoire en 2025
Aviation Civile

Le groupe Lufthansa a réalisé le meilleur chiffre d'affaires de son histoire en 2025
La Suisse va réduire sa commande de F-35
Défense

La Suisse va réduire sa commande de F-35