Cranfield Aerospace Solutions a sélectionné Evolito pour le projet Fresson

Moteurs Evolito pour le projet Fresson...

Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) a sélectionné Evolito, un innovateur technologique britannique, en tant que fournisseur de moteurs et d'onduleurs pour son démonstrateur d'avion à hydrogène - le projet Fresson. Evolito rejoint Reaction Engines et Ricardo en tant que collaborateurs technologiques sur le projet Fresson. Basée dans l'Oxfordshire, Evolito est la spin out (nouvelle société autonome créée par d’anciens salariés) aérospatiale de Yasa, le pionnier mondial des moteurs électriques à flux axial pour l'automobile.

...A flux axial...

Produisant le système de propulsion électrique, les moteurs d'Evolito sont plus petits, plus légers et généralement quatre fois plus puissants que les solutions à flux radial, ce qui les rend, selon son constructeur, parfaitement adaptés aux marchés émergents de l'aviation sans émissions. La technologie à flux axial d'Evolito nécessite jusqu'à 75 % moins de fer, moins de cuivre et moins d'aimants permanents que les solutions radiales concurrentes, ce qui la rend plus légère et plus respectueuse de l'environnement. Un moteur à flux axial (également appelé moteur à entrefer axial) est une construction de moteur électrique dans laquelle l'entrefer entre le rotor et le stator, et donc la direction du flux magnétique entre les deux, est aligné parallèlement à l'axe de rotation, plutôt que radialement comme dans la géométrie cylindrique concentrique du moteur à entrefer radial le plus courant. Si cette géométrie a été utilisée depuis la création des premiers moteurs électromagnétiques au XIXe siècle, son utilisation est restée confidentielle jusqu'à la généralisation des aimants permanents puissants et le développement des moteurs à courant continu sans balais, qui permettent de mieux exploiter les avantages de cette géométrie.

...Et de masse allégée

Pour le projet Fresson, la masse (ou le poids) du moteur et du contrôleur est un élément important de la masse totale du système de propulsion électrique à l'hydrogène, qui doit être réduite au minimum afin de maximiser la charge utile et l'autonomie que l'avion sans émissions peut atteindre. Le moteur présente également des avantages en termes d'efficacité grâce à ses nouveaux systèmes de refroidissement, ce qui signifie que l'unité ne surchauffe jamais et qu'elle peut fonctionner au maximum de ses performances à tout moment. Le projet Fresson est centré autour de la conversion du système de propulsion d'un avion Britten-Norman Islander de 9 places à l'hydrogène gazeux via un système de pile à combustible, dans le but de le mettre en service commercial d'ici 2026 sur des itinéraires allant jusqu'à 200 km. L'avion devrait réaliser son premier vol à la fin 2023, selon le calendrier de Cranfield Aerospace Solutions.