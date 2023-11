Contrats de service pour le Leap au Dubai Airshow

222 moteurs et un contrat pluriannuel pour flydubai

flydubai, compagnie aérienne basée à Dubaï, et CFM International annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat de services pluriannuel portant sur 222 moteurs LEAP-1B destinés à la flotte de Boeing 737-8/-9 de la compagnie (en service et en commande). Le contrat couvre également les moteurs de rechange. flydubai exploite actuellement une flotte efficace de 80 Boeing 737, dont 30 Boeing 737-800 de nouvelle génération, 47 Boeing 737 MAX 8 et 03 Boeing 737 MAX 9.

28 moteurs couverts pour Air Cairo

De son côté, Air Cairo, filiale d'Egyptair, et CFM International ont signé aujourd'hui un contrat de services pluriannuel non exclusif pour couvrir les visites en atelier des 28 moteurs LEAP équipant les 14 Airbus A320neo actuellement exploités par la compagnie. Air Cairo est devenue cliente de CFM en 2005, lorsqu'elle a commandé pour la première fois des moteurs CFM56-5B pour équiper 6 avions de la famille A320ceo. La compagnie exploite actuellement 8 appareils de ce modèle.