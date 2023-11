Dubai Airshow : Flydubai passe au long-courrier avec le Boeing 787-9

30 Boeing 787-9 pour Flydubai

Journée très Boeing ce premier jour du Dubai Airshow. Après les 45 Boeing 737 MAX de SunExpress, les 90 Boeing 777X supplémentaires d'Emirates, c'est au tour de Flydubai de passer commande ferme pour 30 Boeing 787-9. Là encore, aucune indication sur les calendriers de livraison de ces long-courriers. En ce lundi 13 novembre, le compteur de Boeing en était à 125 ventes fermes, portées par le groupe Emirates, et à 170 en incluant l'engagement de SunExpress. Il est vrai que la journée n'est pas finie, comme on dit dans les chalets.

Flydubai passe au long-courrier

Cette commande de Boeing 787-9, c'est surtout l'affichage d'une ambition : après s'être fait les dents sur le moyen-courrier avec un produit hybride (tarifs low cost, confort d'une traditionnelle), Flydubai passe au long-courrier, toujours dans le souci de cette complémentarité avec Emirates. Plus l'offre est diversifiée et le maillage serré, plus votre capacité à verrouiller les marchés est accrue.

Vers une journée Airbus ?

Généralement dans un grand salon aéronautique, c'est chacun son tour. Le 13 novembre a été, pour l'instant, la journée Boeing, viendra celle d'Airbus.