Dubai Airshow : SunExpress s'engage sur 90 Boeing 737 MAX

SunExpress : nouveau client du Boeing 737-10

Ce n'est pas encore un contrat ferme mais la compagnie aérienne turque, filiale conjointe de Turkish Airlines et de Lufthansa, s'est engagée à commander jusqu'à 90 moyen-courriers Boeing 737 MAX dont 45 fermes se répartissant en 28 Boeing 737-8 et 17 Boeing 737-10. Ce dernier accroche donc un nouveau client. Au dernier décompte donné par Boeing en juillet dernier, le 737-10 avait enregistré plus de 800 ventes fermes.

Une première tranche de 42 Boeing 737-8

Boeing confirme donc chez un de ses clients historiques puisque SunExpress a déjà commandé du Boeing 737 MAX et plus précisément 42 Boeing 737-8 dont neuf ont été réceptionnés. Le calendrier des livraisons de la nouvelle commande à venir n'a pas été précisé. SunExpress a transporté 22 millions de passagers en 2022 sur un réseau de 175 lignes desservant 30 pays.

Contrat CFM Leap dans la foulée

Qui dit commande de Boeing 737 MAX, dit commande de moteurs CFM Leap dans la foulée puisque les moyen-courriers de Boeing sont uniquement proposés avec du CFM Leap.