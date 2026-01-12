Connectivité sur le front : Starlink trop lent en Ukraine
Les plaintes montent autour de la dépendance des forces ukrainiennes au réseau de communication Starlink déployé en orbite basse. Dans le collimateur, une latence bien trop élevée…

Le front ukrainien est peuplé d’engins automatisés afin de ne pas mettre inutilement en danger la vie des soldats. En 2025, les forces armées ont eu recours à des milliers de robots sur roues aux usages variés : ravitaillement, transport de fret, évacuations des blessés, etc. Ils servent aussi occasionnellement

Défense

Le front ukrainien est peuplé d’engins automatisés afin de ne pas mettre inutilement en danger la vie des soldats. En 2025, les forces armées ont eu recours à des milliers de robots sur roues aux usages variés : ravitaillement, transport de fret, évacuations des blessés, etc. Ils servent aussi occasionnellement à attaquer les troupes russes. Leur usage repose toutefois sur

