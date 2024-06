Confirmation : l'Italie livrera bien un second système antiaérien SAMP/T à l'Ukraine

Contrairement aux lance-missiles Stormer anglais, NASAMS norvégiens (et américains), Iris-t allemands,... le SAMP/T est actuellement le seul système antiaérien développé et produit sur le continent européen à offrir une capacité antiaérienne et antimissile aux Forces armées ukrainiennes : les 8 missiles conteneurisés et placés à l'arrière du camion permettent de créer une bulle antiaérienne longue portée (+120 km de portée et +20 kilomètres d'altitude) et ce, à 360°. Le missile Aster 30 offre aussi une capacité antimissile balistique, comme démontré récemment par la Marine nationale en mer Rouge .

S'il est parfois comparé au MIM-104 Patriot américain dans sa version PAC-2, le SAMP/T devrait en réalité être comparé au PAC-2 ainsi qu'au PAC-3 : comme le PAC-2 (+160 km de portée), le SAMP/T détient une capacité antiaérienne longue portée (+120 km de portée, +20 km d'altitude). Et comme le PAC-3, le missile intercepteur n'explose pas à côté de sa cible mais va entrer directement en collision avec celle-ci. Cette méthode d'interception, dite hit-to-kill (soit toucher-pour-tuer), permet d'augmenter l'efficacité d'interception d'un missile balistique rapide. Elle demande toutefois une grande précision et une agilité pour le missile intercepteur. Dès lors, en fin de phase de vol, le radar de l'Aster 30 dirige avec précision l'Aster vers sa cible. L'agilité est permise grâce à l'intégration du système PIF-PAF ou Pilotage d'Interception en Force - Pilotage Aérodynamique Fort. Ce dernier peut actionner quatre tuyères situées au centre de gravité du missile, lui permettant ainsi des manœuvres bien plus serrées que les autres missiles.

Un système discret : entre volonté et besoin