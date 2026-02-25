Conférence « Océans & climat – L’apport du programme Copernicus »

Thème, invités & détails pratiques

La commission Astronautique de l’Aéro-Club de France et l’Agence spatiale européenne (ESA) organisent une conférence-table ronde le vendredi 27 mars sur le thème « Océans & climat – L’apport du programme européen d’observation de la Terre Copernicus ».

Elle ressemblera Pierre Potin (chef du bureau Copernicus à l’ESA), Jérôme Bouffard (responsable des missions Sentinel 3 et Cristal à l’ESA) et Patrick Vincent (ancien directeur général délégué de l’Ifremer).

La séance démarrera à 18h30 à l’Aéro-Club de France (6, rue Galilée 75116 Paris – Métro Boissière). Participation de 5 € -gratuit pour les moins de 26 ans).

Inscriptions via [email protected] (en indiquant Nom et Prénom).

Présentation de la conférence

À l’heure où l’Europe doit renforcer sa capacité d’anticipation face aux crises environnementales et maritimes, le programme européen Copernicus s’impose comme un atout stratégique : une capacité d’observation spatiale de la Terre (satellites Sentinel, services Copernicus et données in situ) conçue pour garantir à l’Europe un accès fiable et durable à des informations environnementales de référence.

Copernicus repose sur un système de données ouvertes, accessible aux décideurs publics comme privés, pour éclairer des choix opérationnels, environnementaux, économiques et de politique publique.

Cette table-ronde proposera une soirée faite d’échanges et de présentations illustrées montrant comment ces données diverses contribuent à l’étude des effets du changement climatique et se transforment en outil d’aide à la décision (du suivi des tendances de fond à la gestion opérationnelle des risques).

Avec un focus sur l’océan, les intervenants exploreront ce que Copernicus permet de mesurer et de comprendre : niveau de la mer, état de la houle, courants, température, vagues de chaleur marines, “couleur” de l’eau, glace de mer et indicateurs associés.

Autour de l’ESA et d’experts dans le domaine, les échanges mettront en perspective des applications concrètes et les évolutions à venir des capacités européennes d’observation du milieu marin.