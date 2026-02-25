Conférence « Océans & climat – L’apport du programme Copernicus »
Conférence « Océans & climat – L’apport du programme Copernicus »
© Copernicus
Pierre-François Mouriaux
La rédaction

publié le 25 février 2026 à 11:22

361 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Conférence « Océans & climat – L’apport du programme Copernicus »

Le prochain rendez-vous de la commission Astronautique de l’Aéro-Club de France aura lieu le 27 mars 2026 à Paris.

Thème, invités & détails pratiques

La commission Astronautique de l’Aéro-Club de France et l’Agence spatiale européenne (ESA) organisent une conférence-table ronde le vendredi 27 mars sur le thème « Océans & climat – L’apport du programme européen d’observation de la Terre Copernicus ».

Elle ressemblera Pierre Potin (chef du bureau Copernicus à l’ESA), Jérôme Bouffard (responsable des missions Sentinel 3 et Cristal à l’ESA) et Patrick Vincent (ancien directeur général délégué de l’Ifremer).

La séance démarrera à 18h30 à l’Aéro-Club de France (6, rue Galilée 75116 Paris – Métro Boissière). Participation de 5 € -gratuit pour les moins de 26 ans).

Inscriptions via [email protected] (en indiquant Nom et Prénom).

 

Présentation de la conférence

À l’heure où l’Europe doit renforcer sa capacité d’anticipation face aux crises environnementales et maritimes, le programme européen Copernicus s’impose comme un atout stratégique : une capacité d’observation spatiale de la Terre (satellites Sentinel, services Copernicus et données in situ) conçue pour garantir à l’Europe un accès fiable et durable à des informations environnementales de référence.

Copernicus repose sur un système de données ouvertes, accessible aux décideurs publics comme privés, pour éclairer des choix opérationnels, environnementaux, économiques et de politique publique.

Cette table-ronde proposera une soirée faite d’échanges et de présentations illustrées montrant comment ces données diverses contribuent à l’étude des effets du changement climatique et se transforment en outil d’aide à la décision (du suivi des tendances de fond à la gestion opérationnelle des risques).

Avec un focus sur l’océan, les intervenants exploreront ce que Copernicus permet de mesurer et de comprendre : niveau de la mer, état de la houle, courants, température, vagues de chaleur marines, “couleur” de l’eau, glace de mer et indicateurs associés.

Autour de l’ESA et d’experts dans le domaine, les échanges mettront en perspective des applications concrètes et les évolutions à venir des capacités européennes d’observation du milieu marin.

Mots clés

Aéroclub de France esa Agence spatiale européenne Copernicus océans Climat


Lire aussi

Ascendance poursuit l'assemblage de son ADAV Atea
Avion décarboné

Ascendance poursuit l'assemblage de son ADAV Atea

Ascendance annonce l’entrée en phase d’intégration finale de son ADAV (Aéronef à Décollage et Atterrissage verticaux) At ...

Commentaires
Pierre-François Mouriaux
La rédaction
25/02/2026 11:22
361 mots

Espace

Conférence « Océans & climat – L’apport du programme Copernicus »

Le prochain rendez-vous de la commission Astronautique de l’Aéro-Club de France aura lieu le 27 mars 2026 à Paris.

Conférence « Océans & climat – L’apport du programme Copernicus »
Conférence « Océans & climat – L’apport du programme Copernicus »

Thème, invités & détails pratiques

La commission Astronautique de l’Aéro-Club de France et l’Agence spatiale européenne (ESA) organisent une conférence-table ronde le vendredi 27 mars sur le thème « Océans & climat – L’apport du programme européen d’observation de la Terre Copernicus ».

Elle ressemblera Pierre Potin (chef du bureau Copernicus à l’ESA), Jérôme Bouffard (responsable des missions Sentinel 3 et Cristal à l’ESA) et Patrick Vincent (ancien directeur général délégué de l’Ifremer).

La séance démarrera à 18h30 à l’Aéro-Club de France (6, rue Galilée 75116 Paris – Métro Boissière). Participation de 5 € -gratuit pour les moins de 26 ans).

Inscriptions via [email protected] (en indiquant Nom et Prénom).

 

Présentation de la conférence

À l’heure où l’Europe doit renforcer sa capacité d’anticipation face aux crises environnementales et maritimes, le programme européen Copernicus s’impose comme un atout stratégique : une capacité d’observation spatiale de la Terre (satellites Sentinel, services Copernicus et données in situ) conçue pour garantir à l’Europe un accès fiable et durable à des informations environnementales de référence.

Copernicus repose sur un système de données ouvertes, accessible aux décideurs publics comme privés, pour éclairer des choix opérationnels, environnementaux, économiques et de politique publique.

Cette table-ronde proposera une soirée faite d’échanges et de présentations illustrées montrant comment ces données diverses contribuent à l’étude des effets du changement climatique et se transforment en outil d’aide à la décision (du suivi des tendances de fond à la gestion opérationnelle des risques).

Avec un focus sur l’océan, les intervenants exploreront ce que Copernicus permet de mesurer et de comprendre : niveau de la mer, état de la houle, courants, température, vagues de chaleur marines, “couleur” de l’eau, glace de mer et indicateurs associés.

Autour de l’ESA et d’experts dans le domaine, les échanges mettront en perspective des applications concrètes et les évolutions à venir des capacités européennes d’observation du milieu marin.

Mots clés

Aéroclub de France esa Agence spatiale européenne Copernicus océans Climat

Lire aussi

Ascendance poursuit l'assemblage de son ADAV Atea
Avion décarboné

Ascendance poursuit l'assemblage de son ADAV Atea

Ascendance annonce l’entrée en phase d’intégration finale de son ADAV (Aéronef à Décollage et Atterrissage verticaux) Atea, avec la finalisation de la structure du démonstrateur dans son hangar toulousain.
Commentaires