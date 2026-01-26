Commandes en 2025 : Airbus Helicopters dévoile de bons résultats

Ce 26 janvier, Airbus Helicopter a publié les résultats des commandes, livraisons et contrats majeurs pour l'année 2025. De manière générale, l'hélicoptériste aura livré 392 appareils et sécurisé 544 commandes (tout domaines) de la part de 205 clients dans 50 pays. Au niveau civil et parapublic, les commandes représentent 51 % du marché alors que le domaine militaire voit une augmentation à 28 %, soit une première position mondiale dans les deux domaines.

Au niveau militaire, l'Espagne représente bien évidemment le premier acquéreur pour l'année écoulée, avec un total de 100 hélicoptères : 13 H135, 50 H145M, 6 H175M et 31 NH90. La commande de H175M représente d'ailleurs la toute première commande pour cet appareil. Le NH90 ne s'arrête pas à l'Espagne : commande de trois NH90 NFH sous leur dernière configuration (Block 1/SWR3) pour les Pays-Bas, livraison du premier appareil pour l'Allemagne (NH90 Sea Tiger) ou encore un contrat de soutien pour la flotte grecque.

L'Allemagne, qui avait déjà signé une commande 62 H145M a choisi d'exercer l'option du contrat pour rajouter 20 machines supplémentaires. Elle confirme donc sa position de futur premier utilisateur du H145M en termes d'appareils. Quatre H145M sont aussi à compter au niveau des commandes au profit de l'Irlande.

Le H160 a aussi passé une étape importante au niveau de son programme militaire : le 24 juillet, le H160M a ouvert sa campagne d'essais en vol. Développé au départ pour les Forces armées françaises dans le cadre du programme HIL, cet hélicoptère est aussi fortement présent sur le marché public et para-public. Quelques jours avant le début de la campagne d'essais de la version militaire, les pompiers de Nagoya commandaient un H160 pour des missions SAR et de lutte contre les feux de forêt. Non loin de là, les pompiers d'Hiroshima ont reçu leur H160 le 27 octobre, également alloué pour des missions parapubliques. Et l'année s'est terminée pour cet appareil le 16 décembre avec la livraison du premier H160 aux couleurs des Forces aériennes de la Gendarmerie nationale (FAGN).

Le segment lourd d'Airbus aura vu la première livraison du H225M en Irak et la commande de 8 H215 Super Puma pour la Grèce au profit du ministère de la Crise climatique et de la Protection civile.

De manière plus générale, l'année aura aussi vu l'arrivée d'un nouvel hélicoptère biturbines léger : le H140, présenté durant le salon Verticon. L'appareil accumule déjà 61 commandes fermes. La restructuration au niveau des drones, via l'intégration d'HTeaming chez Airbus Helicopter, couplé avec l'acquisition de Survey Copter en octobre 2025, devra permettre d'améliorer les capacités de développement des drones mais aussi de l'interface entre les hélicoptères et les drones autonomes. Enfin, il faut noter une performance supérieure à l'objectif attendu pour le démonstrateur Racer. Ce girodyne a enregistré l'an dernier une vitesse de croisière de 440 km/h (soit 240 nœuds).