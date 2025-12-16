Chine : succès du premier vol du drone furtif CH-7

Le succès du vol inaugural a été annoncé le 15 décembre par l’académie chinoise de l’aérodynamique aérospatiale (CAAA), filiale de la CASC (China Aerospace Science and technology Corporation), maître d’œuvre du drone. Le vol a eu lieu dans une province au nord-ouest du pays. Configuré en aile volante, assurera une certaine furtivité avec une trace radio réduite. Quand le modèle a été dévoilé en novembre 2018 au salon aérien de Zuhai , les informations communiquées précisaient une envergure de 27 mètres, un poids de 8 tonnes au décollage. Le CH-7 est également capable de voler à 16 km d’altitude pour une autonomie prévue de 16 heures de vol. Le drone peut embarquer des capteurs optiques et infrarouges pour assurer des missions de reconnaissance. À terme, il pourrait aussi réaliser des frappes.