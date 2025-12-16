Chine : succès du premier vol du drone furtif CH-7

Ce premier envol marque une nouvelle étape dans le développement du drone que la Chine pourrait utiliser pour des missions de renseignement ou de frappe, mais aussi exporter.
Le succès du vol inaugural a été annoncé le 15 décembre par l’académie chinoise de l’aérodynamique aérospatiale (CAAA), filiale de la CASC (China Aerospace Science and technology Corporation), maître d’œuvre du drone. Le vol a eu lieu dans une province au nord-ouest du pays. Configuré en aile volante, assurera une certaine furtivité avec une trace radio réduite. Quand le modèle a été dévoilé en novembre 2018 au salon aérien de Zuhai, les informations communiquées précisaient une envergure de 27 mètres, un poids de 8 tonnes au décollage. Le CH-7 est également capable de voler à 16 km d’altitude pour une autonomie prévue de 16 heures de vol. Le drone peut embarquer des capteurs optiques et infrarouges pour assurer des missions de reconnaissance. À terme, il pourrait aussi réaliser des frappes.
Le drone furtif doit encore subir une longue série de vols d’essais pour tester son autonomie et les capacités de ses instruments. Il deviendra un atout majeur dans les capacités chinoises de renseignement furtif. Pourrait-il être exporté ? Les Etats-Unis interdisent le partage d’UAV de pointe à l’étranger. Le CH-7 pourrait alors devenir un argument de poids dans les dynamiques de rapprochement entre la Chine et les pays d’Afrique ou du Moyen-Orient, afin de marcher sur les plates-bandes américaines. Le CH-7 peut aussi servir de brique technologique dans le développement d’aéronefs furtifs plus grands, comme un bombardier stratégique à l’instar du B2 ? Les spéculations vont bon train. Aucune information n’est vérifiable pour le moment.
Pour la toute première fois, deux tirs de missiles Aster 30 B1NT ont été effectués depuis un lanceur, un poste de commandement et un radar d'une batterie SAMP/T aux standards de nouvelle génération. Ces deux tirs confirment l'intégration des différents systèmes composants les futures batteries SAMP/T NG, en ce compris les yeux de la batterie : les radars Ground Fire (pour la France) et KGMHP (pour l'Italie).
