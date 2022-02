Cessna livre son 8 000e Citation

8 000e Citation...

Textron Aviation a livré le 15 février 2022 son 8 000e Cessna Citation, a annoncé l'avionneur. Cet appareil, un Citation Longitude, a été livré au client Scotts Miracle-Gro lors d'une cérémonie spéciale au siège du constructeur aéronautique à Wichita. Ce biréacteur super-médium est le cinquième Cessna Citation de la flotte de la société Scotts Miracle-Gro. Le premier Citation 500 a été livré en 1972 à American Airlines. Depuis lors, plus de 30 modèles de Citation ont été certifiés au cours des plus de 50 ans d'histoire de la marque. Six modèles de Citation sont en production, représentant les catégories légère, moyenne et super-moyenne des jets d'affaires : M2 Gen2, CJ3+, CJ4 Gen2, XLS Gen2, Latitude et Longitude.

...Et plus de 41 millions d'heures de vol

"[Les Cessna Citation] ont accumulé plus de 41 millions d'heures de vol à travers le monde", a déclaré Ron Draper, président et chef de la direction de Textron Aviation. Avec une autonomie de 3 500 miles nautiques (soit 6 482 kilomètres) et une charge utile de 726 kg (1 600 livres), le Citation Longitude offre une faible altitude en cabine (5 950 pieds soit 1 814 mètres)ainsi qu'un intérieur sur mesure élégant et confortable.