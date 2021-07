Le Cessna Longitude est certifié AESA

Certifié Aesa

Textron Aviation a annoncé aujourd'hui que son jet d'affaires super-moyen Cessna Citation Longitude a obtenu la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), ce qui ouvre la voie aux livraisons aux clients européens. Plus grand biréacteur de la gamme Cessna Citation, le Longitude a été conçu avec les affaires et le retour sur investissement au premier plan, avec le coût d'exploitation direct le plus bas de tous les jets super-moyens. Capable de voler de Genève à Dubaï ou de Rome à New Delhi, le Longitude offre un confort inégalé, la cabine la plus silencieuse de sa catégorie et une connectivité avancée pour ceux qui souhaitent rester productifs en vol.

Lancé à l'Ebace 2012

Le Longitude a été lancé en 2012, au salon européen de l'aviation d'affaires Ebace. L'appareil est considéré comme un développement du Cessna Colombus, dont le programme fut suspendu puis arrêté en 2009. Avec une autonomie de 6 482 kilomètres (3 500 miles nautiques) et une charge utile de 726 kilogrammes (1 600 livres), le Citation Longitude offre une altitude cabine basse (1 814 mètres/5 950 pieds), davantage de caractéristiques standard et un intérieur confortable et personnalisé. Pouvant accueillir jusqu'à 12 passagers, y compris un strapontin pour l'équipage en option, le Longitude dispose d'une cabine à plancher plat de 6 pieds de haut (1,80 m).

Polyvalence

La configuration standard double club offre plus d'espace pour les jambes dans la classe supermoyenne - 11 % d'espace en plus- que le concurrent le plus proche, selon l'avionneur. En cabine, les passagers peuvent gérer leur environnement et leur divertissement à partir de n'importe quel appareil mobile. « La polyvalence du Longitude a déjà permis son utilisation dans de multiples domaines, de l'ambulance aérienne aux inspections en vol », a déclaré Tom Perry, vice-président des ventes, EMEA, Textron Aviation. . « Nous avons un avion spécialement configuré qui doit être livré plus tard cette année, équipé d'un équipement d'inspection de vol pour effectuer une vérification critique des aides à la navigation », ajoute T. Perry.