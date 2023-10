Cessna livre le 100e Citation Longitude

100e Citation Longitude

Textron Aviation a annoncé le 9 octobre 2023 la livraison du 100e avion d'affaires Cessna Citation Longitude, à un client de longue date. Les employés de Textron Aviation ont célébré cette étape importante lors d'une fête spéciale au siège de la société à Wichita. Avec un rayon d'action de 3 500 miles nautiques (soit 6 482 km) et une charge utile de 725 kg, le Citation Longitude jet d'affaires positionné en super milieu de gamme offre une faible altitude de cabine (4 950 pieds soit 1 485 m), avec un intérieur confortable et sur mesure.

12 passagers

Pouvant accueillir jusqu'à 12 passagers, y compris un strapontin pour l'équipage en option, le Longitude est doté d'une cabine à plancher plat d'une hauteur de 1,80 m. La configuration standard double-club offre un plus grand espace pour les jambes. Les sièges, entièrement inclinables, sont conçus et fabriqués en interne, et un compartiment à bagages spacieux est accessible pendant toute la durée du vol. La technologie de pointe de la cabine permet aux passagers de gérer leur environnement et leurs divertissements à partir d'un appareil mobile. Le cockpit offre un accès plus facile et un design ergonomique qui met l'accent sur le confort et l'efficacité de l'équipage. Le Longitude connaît également une version MPA, acronyme de Maritime Patrol Aircraft, dotée d'une endurance maximale de 8 heures.