Capgemini et Ascendance renforcent leur partenariat pour accélérer l'industrialisation de l’aviation décarbonée

Des pilotes technologiques à l'industrialisation...

Capgemini et Ascendance (Flight Technologies) vont renforcer leur partenariat stratégique. À l’occasion de cette nouvelle phase de collaboration, Capgemini aidera Ascendance à passer de la phase de pilotes technologiques à l'industrialisation et à accélérer le déploiement de l'aviation durable à grande échelle, grâce à sa technologie de propulsion hybride-électrique.

...De la propulsion hybride-électrique

A la fois constructeur d’avions et développeur de solutions de propulsion hybride-électrique, Ascendance s’est concentrée, depuis sa création en 2018, sur le développement de solutions pionnières en faveur d’une aviation zéro émission d’ici 2050. Ascendance a fait le choix de la propulsion hybride-électrique vue comme une approche concrète pour l’aviation durable, notamment car elle est désormais applicable à de nombreux usages régionaux (dont le transport de passagers, les applications médicales, la logistique et la surveillance). De leur côté, depuis 2021, les experts en ingénierie de Capgemini accompagnent Ascendance sur sa feuille de route de développement produits avec en vue la certification, notamment au travers de plusieurs aspects tels que l'ingénierie des systèmes, la physique et le contrôle du vol, ainsi que le développement des systèmes de propulsion et des batteries.

Un premier vol prévu pour 2025

Ascendance a développé deux solutions technologiques pour la transition énergétique de l'industrie aéronautique : Sterna, un système de propulsion hybride-électrique modulaire et breveté, permettant l’utilisation simultanée de plusieurs sources d'énergie, et Atea, un aéronef nouvelle génération à décollage et atterrissage vertical (ADAV) propulsé par Sterna qui est une alternative silencieuse et bas carbone aux hélicoptères. Ascendance prévoit d’effectuer le premier vol de son prototype Atea cette année. Dans le cadre de cette extension de partenariat, et afin d’accélérer la phase de mise à l’échelle et d'industrialisation de Sterna et d’Atea, Capgemini mettra à disposition ses capacités de bout en bout en ingénierie, technologies, ainsi qu’en transformation business et fondée sur les données, dans les domaines des batteries électriques, de l’industrialisation, des services connectés et de la continuité digitale. Ce partenariat souligne l'engagement de Capgemini à soutenir l’essor des jeunes pousses à fort potentiel, et est en phase avec l’ambition du Groupe en matière de durabilité.